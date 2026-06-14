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Devojčica koju ste prvi put videli u "Pinkovim zvezdicama" polako ali sigurno ostvaruje svoje snove.

Anastasija Rilak izrasla je u pravu lepoticu koja je sve do danas, pored školovanja vredno radila na svom glasu, te je došlo vreme i za prvu pesmu.

Rilakova je predstavila svoj prvenac, a za isti je snimila i spot.

"Biram slobodu"

Anastasija je objavila svoju prvu pesmu "Biram slobodu", koju su radili Miloš Baščarević, muziku i tekst, dok su za aranžman bili zaduženi Bojan Milenović i Stefan Vuksanović, dok je prateće vokale otpevala je Anastasijina profesorka pevanja Danijela Vujić.

1/29 Vidi galeriju Anastasija Rilak Foto: Xvisual

Prvi koraci na velikoj sceni

Rilakova je kao devojčica stala na veliku binu "Pinkovih zvezdica" i odmah ukrala sve simpatije kako stručnog žirija, tako i publike.

Vrcava i slatka devojčica u to vreme je hrabro nizala svoje prve uspehe, a nešto kasnije se pojavila i u "Grandovom" projektu "Neki novi klinci" gde se vrlo brzo izdvojila od ostalih takmičara i ušla u finale.

1/9 Vidi galeriju Anastasija Rilak kao devojčica Foto: Printscreen TikTok, Printskrin

Malena Anastasija svoj talenat nije pustila niz vodu, već je 11 godina usavršavala glas u školi pevanja "Super voice" kod Suzane Branković, nekada Dinić, dok je 8 godina bila član hora "Čarolija".

U svojoj biografiji se može pohvaliti i pesmama koje je otpevala za serije "Jača od sudbine" i "Prsten sudbine" na Kurir televiziji.

Iako je pevanje njena pasija, nikada nije zapostavila obrazovanje, te danas pored svih obaveza je uspešan student i radi na tome da fakultet završi u roku.

Publika u transu

Prethodne godine se pojavila kao jedna od zvezda Karavan Youth Fest 2025, te je obišla brojne gradove u Srbiji gde je oduševila svojim performansom.

Harizma, hrabrost i plesno umeće bacili su publiku u trans. Osim glasa na koji su svi navikli kada je ona u pitanju, svi su bili iznenađeni koreografijama koje su pratile svaku pesmu. Sa Anastasijom je hiljade ljudi pevalo uglas i vrištalo na svaki njen pokret. Komunikacija sa publikom i međusobna interakcija je mnogima bila dokaz da je rođena za veliku scenu.

1/11 Vidi galeriju Anastasija Rilak Foto: Live Production, Nemanja Nikolić

Anastasija je pevala različite žanrove, od balada, narodnjaka, ali i brzih pesama, te je pokazala da je spremna za osvajanje estrade. Ono što je kompletan utisak publike koji je prati od malih nogu bio jeste da je Rilakova kompletan paketić koji je zreo da napravi haos na muzičkom tržištu svojim likom i delom.

Usijala društvene mreže

Podsetimo, Anastasija je nakon svog nastupa u Nišu izazvala haos na društvenim mrežama. Dok su se jedni pitali ko je "ovo čudo od deteta" drugi nisu štedeli lepe reči za njen performans.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Rilak Foto: Matija Popović

"Ona je izgleda dominatorka", "Mala je pojela", "Ovo ne može da se kupi! Odricanje, odvajanje do poslednjeg atoma snage za publiku i sud vremena..." i mnogi drugi.