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Sin direktora "Granda" Gorana Šljivića, Dušan Šljivić, direktor fotografije u "Grandu" oženio se u četvrtak izabranicom Stašom. Svadba je organizovana u jednom hotelu na Zlatiboru, a mnoge iznenadilo što među svatovima nije bilo Suzane Jovanović.

To je pokrenulo razna nagađanja o njihovom odnosu, a mi smo pozvali Gorana Šljivića, koji je objasnio da je Suzana izostala sa svadbe njegovog sina zbog porodičnih obaveza, te tako stavio do znanja da se njihov odnos nije promenio i da je sve u najboljem redu.

- Nema razloga, tako smo se mi dogovorili. Nije mogla da dođe zbog porodičnih obaveza koje je imala baš taj dan. Inače, sve je super, taman posla. Sin joj je dobio ćerkicu i imali su svojih porodičnih obaveza i ništa više - otkrio je Šljivić za Kurir i time stavio tačku na spekulacije o pogoršanim odnosima između njih.

Foto: Marko Karović

Pitali smo ga i za utiske sa svadbe.

- Sad pijem kafu, sinoć smo se lepo proveli - rekao je Šljivić koji, inače, ne krije koliko je ponosan na sina.

Podsetimo, i Suzana se oglasila za Kurir i otkrila u kakvim je odnosima sa direktorom "Granda".

- Sve je u redu, ali ništa ne mogu da vam pričam o tome - poručila je Suzana kratko kada smo je pozvali i naglasila da je u gužvi.

1/17 Vidi galeriju Svadba sina direktora "Granda" Gorana Šljivića Foto: Marko Karović

Na svadbi i građanskom venčanju Dušana i Staše, koja je uzela suprugovo prezime Šljivić, bilo je 350 zvanica. Među njima je bilo i poznatih ličnosti: Vesna Milanović, Dragana Katić, Ana Sević, Milan Mitrović, Aleksandar Milić Mili, Dragan Kojić Keba, Žika Jakšić, Saša Milošević Mare, Snežana Đurišić, Ana Bekuta i drugi.

Posebna pažnja bila je posvećena bajkovitoj dekoraciji, a ono što je svima prvo upalo u oči je mala flaša rakije koja je bila ispred svakog tanjira, a iznad mladenačkog stola bilo je ispisano "Ljubav".

Foto: Kurir

Pred venčanje mladenci su pozirali kod klavira, a Staša, koja je išla u muzičku školu, je i zasvirala svom suprugu, koji ju je zaljubljeno gledao.