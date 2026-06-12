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Bivša manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak. Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

Pre braka sa biznismenom Filipom Simovićem, od kojeg se sada razvodi, srce Dejane Živković osvajali su muškarci čija su imena punila naslovne strane. Iako se poslednjih godina trudila da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, njena ljubavna biografija pre Filipa bila je sve samo ne dosadna.

1/7 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Prinscreen/Instagram

Dejana Živković iza sebe je ostavila burnu prošlost, ali ni miran život sa biznismenom nije potrajao, te se sada razvode. Pogledajte koga je sve volela pre njega lepa Dejana.

Jovica Vukotić

Veza sa pokojnim kriminalcem i vođom škaljarskog klana Jovicom Vukotićem, započeta još 2014. godine, bila je jedna od najturbulentnijih u njenom životu.

Manekenka je tada bila ludo zaljubljena, a o njihovoj vezi se dugo spekulisalo. Čak je posećivala Jovicu u zatvoru, a po kuloarima se šuškalo da su planirali i brak. Ipak, njihova romansa imala je svoj kraj nakon brojnih uspona i padova.Vlada Mandić

Iste, 2014. godine, mediji su brujali o vezi sa nekadašnjim rukometašem Vladom Mandićem. Iako je Dejana u početku pokušala da sakrije istinu i demantovala glasine, "dokaz" je sama objavila na Instagramu. Fotografija na kojoj pozira sa Mandićem bila je jasna potvrda da su zajedno, ali ta romansa ipak nije bila dugog veka.

Foto: Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva

Vladimir Stojković

Kada je 2013. godine domaća javnost saznala za njenu vezu sa golmanom Vladimirom Stojkovićem, usledio je pravi skandal. Dejana i Vladimir uplovili su u vezu u trenutku kada se Stojković razvodio od supruge Bojane Rajić.

Iako su tada rado pozirali zajedno za medije, Dejana je nakon svega spustila loptu i njihovu vezu opisala vrlo kratko:

"To je za mene bila letnja romansa, koja se završila kada je leto prošlo. Iskra ljubavi iznenada se pojavila, ali se isto tako brzo i ugasila", govorila je tada manekenka.

1/13 Vidi galeriju Bivši golman reprezentacije Srbije. Foto: Starsport, Starsportphoto

Damir Džumhur

Veza sa teniserom Damirom Džumhurom bila je jedna od onih koju Dejana nije krila. Pratila ga je na brojnim svetskim turnirima, a njena pojava uvek je privlačila pažnju svetskih medija.

"Damir je pre svega šarmantan, kulturan i fin momak koji se od ranog jutra trudi da me nasmeje ili oraspoloži kada sam tužna, što je najbitnije, voljena sam i pažena", izjavila je tada Dejana. Ipak, ova priča je doživela krah 2018. godine, a manekenka se povodom raskida nije oglašavala.

Foto: Instagram

Vlada Mandić

Iste, 2014. godine, mediji su brujali o vezi sa nekadašnjim rukometašem Vladom Mandićem. Iako je Dejana u početku pokušala da sakrije istinu i demantovala glasine, "dokaz" je sama objavila na Instagramu. Fotografija na kojoj pozira sa Mandićem bila je jasna potvrda da su zajedno, ali ta romansa ipak nije bila dugog veka.

Foto: Instagram

Razvod od Filipa

Podsetimo, manekenka je navodno odlučila da nakon četiri godine stavi tačku na brak sa Filipom Simovićem. Ova informacija preplavila je javnost nakon što je Dejana sa svojih društvenih mreža obrisala sve zajedničke fotografije sa suprugom.

Par je tokom braka dobio dvoje dece, a svili su porodično gnezdo u luksuznom kompleksu na Novom Beogradu. U ovom elitnom kvartu komšije su im brojne poznate ličnosti, među kojima su Novak Đoković i Marija Šerifović.

S obzirom na to da se njihova nekretnina nalazi u zgradi gde se kvadrat kreće oko 3.500 evra, a da stan ima oko 100 kvadratnih metara, jasno je da su za ovaj luksuz, uzimajući u obzir i troškove opremanja, izdvojili najmanje 400.000 do 500.000 evra.

Ko je Filip Simović?

Filip uspešno gradi karijeru u poslovnom svetu, ali dolazi i iz poznate porodice.

Sin je pokojnog Dragana Simovića, bivšeg savetnika Ivice Dačića. Dragan je preminuo krajem maja 2023. godine u 56. godini, nakon borbe sa teškom bolešću. Filip je predsednik Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore i direktor poznate nemačke firme.

1/7 Vidi galeriju Naša manekenka Dejana Živković sa svojim izabranikom Filipom Simovićem ima dva sina Foto: Damir Dervišagić

Filip i Dejana su se venčali u strogoj tajnosti pre četiri godine. Svadbenoj ceremoniji prisustvovalo je svega 40 zvanica, kojima je bilo najstrože zabranjeno da objavljuju snimke i fotografije sa ovog događaja na društvenim mrežama.