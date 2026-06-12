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Ksenija Pajčin započela je karijeru kao plesačica u grupi Bit strit.

Nakon raskida saradnje sa tadašnjim liderima ove dens grupe Husom, bebom i Ljubom, ona je postala pevačica u grupi Dak.

Zbog konflikta otišla iz grupe

Ipak, između toga je postojao pokušaj Đoleta Đoganija da je prikloni svome jatu, grupi "Đogani fantastiko". O ovome se do sada nije znalo, ali je Husa rešio da progovori nakon 30 godina ćutanja.

On je u podkastu kod njegovog kolege Ivana Ivanovića Đusa progovorio o Ksenijinom odlasku iz grupe.

- Ksenija je bila veoma lucidna. Ona u nekom kratkom šortsu, pola zadnjice se vidi, tamo negde 1994. ili 1995. šeta Podgoricom, svi oko nje upadnemo u problem. Nosila je konstantno neki problem sa sobom, sa tom svojom energijom koja je bila neukrotiva. Velika je šteta što ona sa harizmom koju je imala nije bila u tom trenutku u nekoj drugoj državi - ispričao je Husa, koji je sa setom govorio o Kseniji, koju je 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda pa izvršio samoubistvo.

1/10 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: printscreen YT, Privatna Arhiva, Printscreen

- Veoma harizmatična devojka, koja je u svet šoubiznisa ušla sa mnom, ona nije odmah krenula u solo karijeru - rekao je Husa, pa otkrio zašto je napustila Bit strit.

- Desio se konflikt i ona je izašla iz grupe. Tu je dosta kumovao Đogani koji je vrbovao da je prebaci kod sebe. Međutim, nije uspeo da je prebaci kod sebe, ali je uspeo da je izbaci iz "Bit strita".

Foto: Privatna Arhiva

Dača o Kseniji

Čuveni denser Dača Dak sa kojim je Ksenija započela muzičku karijeru nedavno se prisetio saradnje i prijateljstva sa njom i otkrio da je to zanjega najlepši period.

- Ksenija je obeležila moju karijeru i imao sam sreću da sam je upoznao, radio s njom i bio joj drug. Period naše saradnje pamtim kao najluđi i najlepši deo moje muzičke karijere - rekao je Dača za Informer i demantovao spekulacije da su bili u ljubavnom odnosu:

- Ksenija i ja smo bili drugari, imali smo prijateljski odnos.

1/7 Vidi galeriju Dača Dak Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

"Pitao sam Husu i Bebu za nju"

Dača Dak je jednom prilikom za Kurir otkrio kako se upoznao sa Ksenojom Pajčin i da je video zajedno sa članovima grupe Bit Strit.

- Bila je mlađa od mene pet godina. Viđao sam je kod Bebe i Huse, bila je klinka, lepa, lepo je igrala. Uvek je bila prelepa. Našli smo se kad sam radio s mojim prvim aranžerom Dorijanom. Ona je tada bila kod njega sa dve drugarice, htela je nešto svoje da radi. Sreli smo se na vratima. Ona je izlazila, ja ulazio. Tad smo popričali i razmenili smo brojeve telefona. Pitao sam Husu i Bebu za nju, rekli su mi da je otišla da proba sama da radi, pa sam rešio da porazgovaram s njom. Videli smo se na Banovom brdu, ona je tamo živela, a ja u blizini, na Čukaričkoj padini. Tako je sve počelo. Imao sam četiri ili pet pesama snimljenih kada sam počeo s njom da radim: "San", "Dačo, volim te"... Rekao sam joj da bude tu, da otvara usta, kada može da peva, neka peva preko lid vokala. Bili smo sjajan duo. Na drugoj ploči je Ksenija pevala dve pesme: "Hej, Dak, ti si mrak" i "Ljubavni napitak". U ostalim pesmama bila je kombinacija Marije i Tamare, Ivana nije, jer je tad već krenuo Tap 011. Dakle, na prvoj ploči nije pevala Ksenija, na drugoj je snimila te pesme za koje smo procenili da ona to može da iznese - govorio je Dača.