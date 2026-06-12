Slušaj vest

Natalija i Sani Ibraimov već decenijama uživaju u harmoničnom odnosu, a pevačica se prisetila teških dana kada nisu imali ni osnovno za život.

Natalija i Sani danas uživaju u životu sa sinom Dejanom, a kako kažu sve su stvorili sami.

"Tata je jedva preživeo"

Na početku njihovog zajedničkog života su oskudevali u mnogim stvarima, ali su srećni da su sami uspeli da zarade i obezbede sebi život kakav imaju danas.

Foto: Kurir Televizija

Ono što je takođe iznenađenje, jeste da su se njih dvoje uzeli na petak 13.

- Još je bio petak trinaesti u 13 sati. Mi obožavamo taj broj i ja sam samo javila mami i tati preko telefona, nisu ni znali. Pozvala sam druga i drugaricu i rekla im da ponesu ličnu kartu. Moj tata je odlepio zbog tog datuma, jedva je preživeo. Pitao je da li sam normalna i kako sam se udala, a on ne zna, nije na svadbi - ispričala je Natalija u podkastu "Bunker", a Sani se nadovezao da nisu imali ništa i da su sve stvorili od nule.

"Nisam imao ništa"

- Ja razumem ljude, nisam imao ništa, nisam imao stalan posao. Uplašio sam se i živeo sam kod mame, a Natalija je bila trudna - rekao je Sani.

1/5 Vidi galeriju Natalija i Sani Trik FX Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Natalija je otkrila da su kupovali kašiku po kašiku i na kraju sebi i svom detetu stvorili lep život.

- Niko ne može da nam kaže da smo nešto oteli ili uzeli. Sami smo sve stvorili. Sećam se da smo godinu dana jeli margarin, hleb i šolju mleka i bili smo najsrećniji - ispričala je pevačica.

Zabranjena ljubav

„Ja sam došla u plesnu školu“, prisetila se Natalija početaka, dok je Sani dodao: „A ja sam bio njen profesor“. Ipak, nije sve bilo bajka. Natalijin otac nije mogao da prihvati njihovu vezu jer je Sani bio „druge nacionalnosti“.

„Rekla sam mu: ‘Učio si me da ljude delim na dobre i loše, ne po veri i naciji’. Na kraju, ispostavilo se da je više vezan za njega nego za mene“, iskreno je ispričala pevačica. Sani je objasnio da su predrasude nešto sa čim se i sam suočavao tokom života. „Majka mi je Romkinja, otac Grk, baba Turkinja, a ja rođen u Zemunu. Rođen sam u mešavini i buntovno sam prihvatio majčinu stranu jer sam video kroz šta prolazi. Moja rodbina takođe nije lako prihvatila Nataliju“, rekao je Sani, dok je Natalija dodala:

„Ja sam bila kao strankinja za njih. Samo je njegova majka odmah bila divna. Kad se naš sin Dejan rodio, prvo pitanje rodbine je bilo – da li je beo“, prisetila se Natalija.

1/14 Vidi galeriju Natalija Trik FX se skinula u bikini Foto: Printsceen/Instagram

Njihova veza, a kasnije i brak, prošli su kroz mnogo ispita. Venčali su se građanski, ali u njihovom domu danas se poštuju i slave praznici obe religije.

„Znala sam da se udajem za čoveka druge veroispovesti i naravno da sam to prihvatila. Mada je on rođen u Zemunu i vaspitan kao pravoslavac. Njegova mama je slavila Bajram, ali on ne praktikuje to. Kod nas nije bilo pritiska. Zapravo, on više voli naše običaje, a ja njegove. Ljubav sve prepreke prevaziđe“, rekla je Natalija i otkrila da je njen otac omekšao tek posle mesec dana, dok je majka bila odmah uz nju.

„Mama mi je stalno govorila: ‘Samo da si ti srećna“. S druge strane, Sanijeva porodica je teže prihvatila novu snajku.

Kurir.rs/Blic