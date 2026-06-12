Boban Rajović priredio koncert kakav se ne pamti u Lebanama

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Dok mnogi njegove vršnjake povezuju sa mirnijim tempom života, pevačBoban Rajović još jednom je dokazao da godine za njega predstavljaju samo broj. Popularni pevač ovih dana privlači pažnju ne samo novim pesmama, već i fizičkom spremom na kojoj bi mu pozavideli i mnogo mlađi.

Rajović je na svom Instagram profilu objavio video samo jednog od treninga koje redovno praktikuje pred nastupe i tokom radnih vikenda, a njegova forma i zategnuto telo nisu prošli nezapaženo među pratiocima.

Trening koji je pokazao uključuje ozbiljnu kombinaciju snage, eksplozivnosti i kondicije:

1/5 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Boban Rajović

Swing sa girjom od 20 kilograma – 15 ponavljanja

Skokovi iz čučnja – 15 ponavljanja

Kolena na grudi – 15 ponavljanja

Trčanje – 3 minuta

Skok iz iskoraka – 20 ponavljanja

Spuštanje u položaj za sklek i povratak – 8 do 10 ponavljanja

Trbušnjak sa ustajanjem i opterećenjem od 10 kilograma – 8 ponavljanja

Izdržaj – 60 sekundi

Hodanje na traci uz nagib 10 i brzinu 6,5, bez pridržavanja

Da ozbiljno vodi računa o kondiciji nije nikakva novost, ali mnoge je iznenadilo koliko energije i snage pokazuje u 55. godini života.

- Ko voli, nek izvoli. Pripreme za leto. Nije loše za 71. godište - poručio je pevač kroz osmeh uz objavljeni snimak treninga.

Posebnu pažnju privukla je i muzika koju je odabrao za video. U pozadini se čuje pesma "Otpisan" sa njegovog novog albuma, koja se već izdvojila kao jedan od favorita publike.

Inače, Bobanu je u jeku promocija prvog dela novog albuma, koji je naišao na izuzetne reakcije publike širom regiona. Dok se nove pesme sve više slušaju, pevač ne usporava ni kada je reč o nastupima. Već danas nastupa pred publikom u dijaspori, dok ga za vikend očekuje i veliki koncert u Hrvatskoj.

Sudeći po energiji koju pokazuje na bini, ali i u teretani, jasno je da Rajović ozbiljno shvata pripreme za svaki nastup – a rezultati su više nego vidljivi.