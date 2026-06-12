"SNIMILA BIH SPOT GOLA" Barbara Bobak o novom projektu i spotovima koji nemaju granice: Jedan dan visim, drugi vozim, treći fotokopiram zadnjicu...
Barbara Bobak održala je promociju prvog dela albuma "Biro Bluda" i oduševila sve prisutne svojim stajlingom.
Pevačica je otkrila detalje o novoj pesmi i imenu koje je mnoge iznenadio.
"Za biro bluda moraš ludački da voliš"
- Iz dva razloga. Odlučila sam da će svi moji projekti da počinju sa slovom "B". Tu reč niko nikada nije iskoristio i kompletna ideja je nastala od te dve reči, sam koncept je tako nastao. Na birou bluda se neko prijavljuje neko ne. Svašta se u mom životu dešavalo, na razne situacije te nateraju ljudi koje voliš a koji nisu pravi. Osnovni kriterjum za biro bluda jeste da ludački voliš i budeš nenormalan - rekla je kroz smeh Barbara.
Barbara je otkrila da noviteti tek prestoje, ali da neće biti odstupanja od njenog prepoznatljivog stila.
- Imam ja mnogo ideja, volim da eksperimentišem sa žanrovima, novim forama, tako da je kod mene sve moguće. Možda budu neke inovacije, ali sve će to biti u nekom mom stilu. Uvek se tražim, to je kod mene normalno. Volim da isprobavam, kad vidite sad moje spotove, u jednom trenutku ja skačem, u drugom visim, vozim, evo u ovom nedavnom fotokopiram zadnjicu, kod mene je sve moguće.
"Sve za dobar kadar"
Na pitanje novinara da li bi se snimala potpuno naga kao svojevremeno Mia Borisavljević, Barbara je priznala:
- Usudila bih se, mislim da to može lepo da se spakuje i da ne izgleda loše. Sve za dobar kadar - rekla je Bobakova.
"Pola nam je života u telefonima"
Barbara je progovorila o telefonima i novoj generaciji koja previše provodi vremena na društvenim mrežama.
- Nekada gledam u telefon i zaspim. Trudim se da smanjim vreme na telefonu, baš mi je krivo što je to tako, pola života nam je u tim telefonima. Ništa nam ne drži više pažnju i fokus, sve nam je dosadno i bezveze, plaši me šta sve može da se desi i u kom pravcu da ode. Nadam se da će ljudi što pre da flipnu i da se vrate na staro - rekla je Barbara.