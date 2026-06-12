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Počelo je odbrojavanje do koncerta pevačice Stanojke Mitrović Ćane koja će u subotu, 13. juna zapevati na Tašmajdanu od 20 časova.

Iako je velika misterija da li će Ćana na svoj koncert doći helikopterom, bagerom, kamionom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, poznato je ko će biti muzički gosti tokom spektakla koji je pripremila za svoju publiku.

Prvo ime koje je otkriveno jeste ime Slobe Radanovića, koji će zapevati sa Ćanom, a mikrofona će se u subotu latiti i Rada Manojlović.

Neće izostati ni pop izvođači, iznenađenje u tom smislu na koncertu, biće pevačica Sanja Vučić, koja je, takođe, muzička gošća.

Ćanu će na koncertu pratiti i čuveni harmonikaš Borko Radivojević, virtuoz na harmonici koji će odsvirati sve pevačicine najveće hitove.

Publiku čeka ogroman broj iznenađenja, a pevačica nije želela da otkrije baš sve.

1/5 Vidi galeriju Ćana Foto: Dejan Milićević, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Ćana je nedavno uspela da nadmaši sva očekivanja i još jednom priredi scenu koja se prepričava, ovog puta u emisiji "Amidži šou", gde je svojim dolaskom bukvalno preokrenula studio.

Verna svom već dobro poznatom stilu spektakularnih i potpuno nepredvidivih ulazaka, Ćana je i ovoga puta odlučila da ne bira uobičajen put. Umesto standardnog pojavljivanja, u studio je stigla u automobilu. I to u luksuznom Bentliju, što je već na samom startu izazvalo opšte iznenađenje prisutnih.

Čim se vozilo zaustavilo u studiju, usledio je momenat koji je sve zatekao. Ćana je bez ikakve zadrške krenula da peva svoj veliki hit "Zdravo svima", pretvarajući ulazak u emisiju u pravi mali šou program za sebe. Energija kojom je zračila momentalno je podigla atmosferu i u potpunosti razbila uobičajenu televizijsku formu.

Foto: Pink

I dok su gosti i voditelj u prvom trenutku u neverici posmatrali scenu ispred sebe, vrlo brzo su se prepustili atmosferi . pa se studio „Amidži šoua“ u samo nekoliko sekundi pretvorio u spontani muzički spektakl u kojem su svi učestvovali.