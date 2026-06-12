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Mlada muzička zvezda Petar Nisić pre samo nekoliko dana objavio je novu pesmu “Oko moje”, koja je već privukla pažnju javnosti a sada je dobila i podršku od strane jedne od najvećih imena domaće estrade.

Podrška muzičke zvezde

Pevačica Seka Aleksić odlučila je da putem svog Instagram profila podrži mladog umetnika, čime je pesma “Oko moje” dobila još veći publicitet.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je već godinama poznata po tome da prepoznaje talenat i rado pruža ruku mladim izvođačima na putu ka vrhu.Ovaj neočekivani potez regionalne zvezde izazvao je burne reakcije fanova, a Petrova pesma za kratko vreme zabeležila je značajan porast slušanosti i pogleda.

"Velika mi je čast"

Tom prilikom kontaktirali smo mladog Petra, koji nije krio oduševljenje:

1/4 Vidi galeriju Petar Nisić Foto: Goran Gođirov

“Velika mi je čast što me je podržao neko poput Seke. Ona je godinama na estradi i zna da prepozna dobru pesmu zbog toga sam izuzetno srećan i ponosan. Hvala joj na tome”.