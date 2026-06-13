Slušaj vest

Pevačica Indira Aradinović Indi raskinula je vezu s dečkom, te je ponovo sama. Nakon šest meseci ona je slobodna, ali nije želela da otkriva koji je razlog kraha njihove ljubavi.

Ona je na promociji novog albuma reperke i bivše zadrugarke Dije Kostić, osim što je rekla da nema odnos sa sestrom Editom Aradinović, govorila i o svom ljubavnom životu.

Pukla ljubav

- Šest meseci veze je dovoljno. U vezi na daljinu treba dati otprilike šest meseci da se vidi može li opstati ili ne, tri meseca kad su partneri konstantno zajedno, u istom gradu, u istoj sobi, u istom krevetu... Za mene ljubav ne može da bude ako nije konstantna. Ne kažem da je daljina učinila svoje, ali možda jeste. Kažu, kakav ti je karakter, takva ti je i sudbina. Ja sam mislila da će to ići ka nekoj ozbiljnijoj priči, išli smo zajedno ka tome.

Otkrila je i da li mašta o venčanju.

05:40 Indi intervju Kurir Izvor: Kurir

- Zavisi od raspoloženja. Ne treba bežati od toga. Bila sam u braku 90 dana i verovatno je tako trebalo, ali je ljubav trajala tri godine. Srećna sam, zadovoljna, uskoro punim 40, opet sam sama i radujem se svojim budućim dešavanjima.

Na pitanje da li je stupanje u brak pokvarilo njenu ljubav s bivšim suprugom, Indi je rekla:

- Nije, to je bilo nešto još pre braka.

Pružila podršku Mini Kostić

Indi i Mina Kostić dugo nisu u dobrim odnosima, a mnogi i dalje pamte njihovu tuču u "Grandu" od pre 18 godina. Ipak, pevačica je pružila podršku koleginici, koja se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević".

- Ono što se dešavalo, ona istorija naša, to nema veze, na to je još odavno trebalo staviti tačku. Mimo ovoga što se njoj dogodilo, ja sam stavila tačku. Želim joj brz oporavak, to želim svakoj osobi koja je u takvom stanju. Evo, estrada se ovih dana bavi tim temama. Nikad ne znamo kome to sve može da se dogodi, nikad ne znamo ko se sa čim bori. Ja se godinama borim sa anksioznošću - ispričala je, pa se dotakla Dragice Zlatić, koja je nedavno izjavila da je Mina sama odgovorna i da je imala pogrešan put te negativno komentarisala njenog izabranika Maneta Ćuruviju Kaspera.

1/5 Vidi galeriju Indi Aradinović Foto: Kurir, Damir Dervišagić, ATA images, Printscreen/Instagram, Pritnsceen/Instagram

- Ne mogu više da podnesem te mlađe koleginice s tim načinom izjava tek tako prema nekome ko postoji toliko dugo, ko je uložio u karijeru, kome su Marina i Futa radili albume... I ona će sada da se nađe slobodna da komentariše da je ona trebalo da bude pametna sa svojim parama. Sve se vrti oko para, a ne oko duše. Minina duša je zarobljena, i to treba izlečiti. A opet se vraćam na to da me nerviraju takvi komentari bilo čiji.

Indi je prokomentarisala i Mininu i Kasperovu vezu.

- Meni je presladak. Ja sam za ljubav. Ako se oni vole, ja sam za. Vreme će pokazati da li je to između njih zaista pravo.