Slušaj vest

Ekipa Kurira boravila je u Užicu nakon incidenta u jednom noćnom klubu u kojem je povređena ćerka čuvenog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović.

Sugrađani poznatog muzičara su za njega imali samo reči hvale. Od njih smo saznali da je on izuzetno cenjen, a mnogi pominju njegove nastupe, koje opisuju najlepšim rečima.

Kako su nam rekli, čuveni trubač je, zahvaljujući svom dugogodišnjem radu, uspeo da stekne nekoliko nekretnina, a na Zlatiboru ima kompleks vila.

Mirna ulica

Njegovi sugrađani su nas uputili do kuće proslavljenog trubača na jednom od najlepših uzvišenja u gradu. Nalazi se u mirnoj ulici, gde ne prolazi mnogo automobila i daleko je od gradske gužve, a ipak je blizu centra. Trospratnica pruža panoramski pogled na prirodu, kao i na crkvu. Jedan deo kuće nije renoviran, drugi jeste.

Da je Dejan dobar komšija, uverili smo se na licu mesta, budući da su sugrađani sa osmehom na licu govorili o porodici Petrović, ističući sve najlepše.

Dejan Petrović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, TikTok Printscreen, Nemanja Nikolić

- On je najveća legenda našeg kraja - rekao je jedan njegov komšija, koji je istakao da porodici pruža podršku, posebno u teškom periodu kroz koji Petrovići trenutno prolaze.

Podsetimo, nedaleko od Trga partizana u Užicu nalazi se noćni klub u kom je napadnuta i povređena Jovana Petrović, a mi smo obišli i tu lokaciju gde smo razgovarali s meštanima.

Najpre smo sreli taksistu koji tvrdi da je u mlađim danima bio blizak s trubačem. Istakao je da o njemu i njegovoj porodici ima samo reč hvale.

Incident potresao grad

- Jovana je dobra devojka i iz dobre je porodice. Strašno je to što joj se desilo. Potreslo je naš grad - rekao je on za Kurir.

Konobar iz obližnjeg lokala kaže da Jovana često dolazi u kafić u kom on radi.

- Dolazila je ovde, nije bahata, vrlo je kulturna. U Užicu se dva dana govorilo o incidentu, sad više ne toliko. Danas mladi svašta rade po klubovima, piju, i onda dođe do problema. Ne znam šta se tačno desilo, čuo sam da je Bojković umešan u sve, ali svakako je strašno ono što se dogodilo. Muškarci treba da budu nežniji prema ženama - zaključio je on.

Dejan Petrović Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović, Marko Karović

On nam je pokazao klub u kom se dogodio napad, istakavši da je to jedini klub u gradu u kom se mladi uveče okupljaju. Objekat se nalazi u manjoj ulici pored teniskih terena, a prekoputa je potok.

- Od svih poznatih ličnosti koje su potekle iz Užica, Dejan Petrović je jedini koji se ovde dolazi. To je jedna divna porodica - rekao nam je čuvar obližnjeg parkinga kad smo ga pitali o njegovom poznatom sugrađaninu.

Ne propustiteStarsOVDE JE NAPADNUTA ĆERKA DEJANA PETROVIĆA! Kurir na licu mesta, meštani otvorili dušu: Ona nije bahata, smerna je i dobra
skala 5.jpg
StarsĆERKA DEJANA PETROVIĆA UDARILA KONTRU MMA BORCU?! Jovana objavila snimak s kragnom, zaplesala uz Karleušin hit, poslala jasnu poruku (VIDEO)
Jovana Petrović Marko Bojković
StarsEVO U KAKVOM JE STANJU ĆERKA DEJANA PETROVIĆA! Prvi put se oglasila nakon jezivog napada, snimak objavila javno (VIDEO)
marko dejan jovana 5.jpg
Stars"MALO KOME JE PRIJATNO DA GLEDA SNIMKE SVOG DETETA KOJIMA JE UCENJENO" Ko je kriv u sukobu Petrović-Bojković: "Vrata pakla se otvaraju"
Marko Bojković Jovana Petrović Dejan Petrović

00:15
Dejan Petrović ćerka nakon nasilja oglašavanje Izvor: Instagram/petroviccc_jovana