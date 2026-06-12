SVI SU GA PROCENJIVALI POGREŠNO! Isplivala prava Đanijeva visina, pevač prvi napravio šou od toga
Popularni pevač Radiša Trajković Đani godinama privlači pažnju javnosti, a jedna od tema koja se često provlači na društvenim mrežama jeste njegova visina.
Za razliku od mnogih muškaraca sa javne scene koji nerado govore o svom fizičkom izgledu, Đani nikada nije imao problem da se našali na sopstveni račun.
Dok se među estradnim zvezdama često vode polemike o tome ko je najviši, a ko najniži, Đani je odlučio da stavi tačku na nagađanja. U svom prepoznatljivom stilu, kroz šalu je progovorio o ovoj temi i još jednom pokazao da mu samopouzdanja ne manjka.
– Skoro sam upoznao devojku, moja je velika ljubav. Ima dva metra i deset centimetara, bije me svaki dan – izjavio je pevač nedavno pred kamerama u svom prepoznatljivom stilu, pa onda konačno otkrio i tačan broj centimetara:
- Savršeno je to što sam visok 1,70 centimetara, a ona 1,90 centimetara - priznao je Đani i time konačno stavio tačku na dugogodišnje spekulacije.
Gost ga ujeo za mladež
Podsetimo, Đani je nedavno završio u bolnici, nakon što ga je gost ujeo za stomak, te je mladež počeo da mu krvari. Folker isprva, nije imao pojma da je situacija ozbiljna, pa je nastavio da peva, a potom je prekinuo nastup.