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Popularni pevač Radiša Trajković Đani godinama privlači pažnju javnosti, a jedna od tema koja se često provlači na društvenim mrežama jeste njegova visina.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za razliku od mnogih muškaraca sa javne scene koji nerado govore o svom fizičkom izgledu, Đani nikada nije imao problem da se našali na sopstveni račun.

Dok se među estradnim zvezdama često vode polemike o tome ko je najviši, a ko najniži, Đani je odlučio da stavi tačku na nagađanja. U svom prepoznatljivom stilu, kroz šalu je progovorio o ovoj temi i još jednom pokazao da mu samopouzdanja ne manjka.

Skoro sam upoznao devojku, moja je velika ljubav. Ima dva metra i deset centimetara, bije me svaki dan – izjavio je pevač nedavno pred kamerama u svom prepoznatljivom stilu, pa onda konačno otkrio i tačan broj centimetara:

- Savršeno je to što sam visok 1,70 centimetara, a ona 1,90 centimetara - priznao je Đani i time konačno stavio tačku na dugogodišnje spekulacije.

Gost ga ujeo za mladež

Radiša Trajković Đani pravio probleme u Koroni Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Podsetimo,  Đani je nedavno završio u bolnici, nakon što ga je gost ujeo za stomak, te je mladež počeo da mu krvari. Folker isprva, nije imao pojma da je situacija ozbiljna, pa je nastavio da peva, a potom je prekinuo nastup.

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Radiša Trajković Đani izjava - zašto nije bilo nastupa Izvor: Kurir