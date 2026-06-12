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Ono što se mesecima najavljivalo kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine, danas je i zvanično preraslo u istorijski fenomen. Koncert „Festival južnog vetra“, zakazan za 27. jun na Tašmajdanu, koji je rasprodat za manje od mesec dana, potvrdio je ono što su generacije fanova odavno znale – muzika južnog vetra ne poznaje vreme, granice niti zaborav.

Interesovanje publike iz Srbije, regiona, ali i iz svih krajeva sveta prevazišlo je i najoptimističnija očekivanja organizatora. Hiljade ljudi žele da budu deo događaja koji će prvi put posle čak 40 godina okupiti najveća imena i pesme jedne epohe koja je zauvek promenila muzičku scenu Balkana. Karte su nestajale neverovatnom brzinom, a društvene mreže, telefoni i mejlovi organizatora bili su preplavljeni porukama fanova koji su tražili još jednu priliku da prisustvuju ovom spektaklu.

Upravo zbog ogromnog interesovanja i bezbrojnih molbi publike, doneta je odluka koja će obradovati sve one koji nisu uspeli da obezbede svoje mesto za prvi koncert.

„Festival južnog vetra“ dobija i drugi datum!

01:10 Suzana Jovanović potvrdila učešće na koncertu Južnog vetra Izvor: Privatna arhiva

Drugi koncert biće održan 26. juna na Tašmajdanu, dan pre već rasprodatog spektakla, a na njemu će nastupiti svi ranije najavljeni izvođači. Tako će publika imati još jednu priliku da uživo doživi veče puno emocija, nostalgije i bezvremenskih hitova koji su obeležili živote miliona ljudi.

Vest o otvaranju drugog datuma dobila je dodatnu težinu i simboliku jer je prodaju karata zvanično otvorila Suzana Jovanović, pevačica čije ime zauzima posebno mesto u istoriji Južnog vetra.

Njen dolazak na koncerte predstavlja mnogo više od još jednog nastupa. To je događaj koji nosi snažnu emotivnu poruku, kako za publiku, tako i za samu umetnicu.

Baš na ovim koncertima, Suzana Jovanović nastupiće prvi put posle 27 godina, a ova dva nastupa ujedno će označiti i njen veliki povratak na muzičku scenu. Posle skoro tri decenije odsustva sa velikih estradnih događaja, Suzana će ponovo stati pred publiku koja je nije zaboravila.

Njen povratak dolazi u posebno emotivnom trenutku života. Nakon velike porodične tragedije i gubitka supruga, estradnog maga Saše Popovića, Suzana je odlučila da ponovo zapeva i vrati se publici koja ju je godinama volela i podržavala.

Kako je i sama istakla u najavi, poziv organizatora nije mogla da odbije. Pre svega, zbog zahvalnosti prema južnom vetru, kući koja joj je pružila priliku da ostvari neke od najvažnijih trenutaka svoje karijere i snimi pesme koje su vremenom postale deo kolektivnog muzičkog pamćenja.

Foto: Marko Karović

"Dragi moji poštovaoci Južnog vetra, velika mi je čast i zadovoljstvo što je baš meni pripala ta uloga da objavim da ćemo se družiti na velikom koncertu, festivalu Južnog vetra na Tašmajdanu, ne jedno veče, već dve večeri, 26. i 27. juna. Jedva čekam da vas vidim i da svi zapevamo velike hitove Južnog vetra. Ljubi vas i voli vaša Suzana Jovanović”, rekla je pevačica.

Devedesetih godina Suzana Jovanović snimila je tri albuma u produkciji Južnog vetra, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji ovog muzičkog pokreta. Pesme poput „Rođeni u pravo vreme“, „Nema kajanja“, „Poslaću ti ljubav“ i „Ko me jednom prevari“ i danas se pevaju istim žarom kao kada su prvi put objavljene. To su numere koje su nadživele trendove, generacije i vreme, ostajući simbol jednog perioda kojem se publika neprestano vraća.

Zato će njen izlazak na scenu Tašmajdana biti mnogo više od izvođenja hitova. Biće to susret sa uspomenama, sa jednom epohom i sa publikom koja je decenijama čekala da ponovo čuje glas koji je obeležio devedesete godine.

„Festival južnog vetra“ već sada nosi epitet događaja godine. Dva koncerta, hiljade posetilaca, najveće zvezde jednog muzičkog pravca i emocije koje se ne mogu opisati brojkama – sve to govori da će 26. i 27. jun ostati upisani zlatnim slovima u istoriji domaće muzike.

Posle četrdeset godina čekanja, legendarna priča Južnog vetra ponovo se vraća tamo gde pripada – pred svoju publiku. A kada se na istoj sceni okupe pesme uz koje su odrastale generacije, izvođači koji su stvarali istoriju i emocije koje vreme nije uspelo da izbriše, jasno je da nas na Tašmajdanu ne očekuje samo koncert.

Foto: Promo, Shutterstock

Očekuje nas povratak jedne epohe. Očekuje nas muzika koja je preživela decenije. Očekuje nas istorija.

„Festival južnog vetra“ – 26. i 27. jun, Tašmajdan. Jedan pokret. Dve nezaboravne večeri. Milioni uspomena.

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Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

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