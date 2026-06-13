Pevač Marko Kon uhvaćen je u centru Beograda u izdanju koje je mnoge ostavilo bez teksta. Poznati muzičar, koji je godinama bio prepoznatljiv po svojoj gustoj i pomalo neukrotivoj kosi, odlučio je da napravi veliku promenu i osveži svoj izgled.

Na fotografijama se može videti da je Marko značajno skratio kosu, pa sada izgleda potpuno drugačije nego što je publika navikla da ga viđa. U opuštenoj kombinaciji šetao je gradom noseći kesu u ruci, ne obraćajući pažnju na prolaznike, dok su ga mnogi tek iz drugog puta prepoznali.

Nova frizura dodatno je istakla njegove crte lica, a promena imidža odmah je pokrenula komentare na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da izgleda mlađe i svežije nego ikad, drugi priznaju da su ga zbog novog izgleda jedva prepoznali.