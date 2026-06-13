MARKO KON SE OŠIŠAO I PROMENIO IMIDŽ! Pevača jedva prepoznali u centru Beograda, nova frizura izazvala lavinu komentara (FOTO)
Pevač Marko Kon uhvaćen je u centru Beograda u izdanju koje je mnoge ostavilo bez teksta. Poznati muzičar, koji je godinama bio prepoznatljiv po svojoj gustoj i pomalo neukrotivoj kosi, odlučio je da napravi veliku promenu i osveži svoj izgled.
Na fotografijama se može videti da je Marko značajno skratio kosu, pa sada izgleda potpuno drugačije nego što je publika navikla da ga viđa. U opuštenoj kombinaciji šetao je gradom noseći kesu u ruci, ne obraćajući pažnju na prolaznike, dok su ga mnogi tek iz drugog puta prepoznali.
Nova frizura dodatno je istakla njegove crte lica, a promena imidža odmah je pokrenula komentare na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da izgleda mlađe i svežije nego ikad, drugi priznaju da su ga zbog novog izgleda jedva prepoznali.
Da li je u pitanju samo letnje osveženje ili početak potpune transformacije, ostaje da vidimo, ali jedno je sigurno – Marko Kon je novim imidžom privukao veliku pažnju gde god da se pojavi.
Žena ga molila da se razvede
Milica Kon jednom prilikom u emisiji "Magazina in" sa tadašnjim gostima dotakla se teme mršavljenja, te su konstatovali da žena nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, Milica je otkrila interesantnu stvar iz njenog života:
Kako izgleda porodični dom Milice i Marka Kona pogledajte OVDE.
- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" - ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.
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