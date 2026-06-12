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Marko Stefanović i Sanja Grujić, koji su bili jedan od retkih parova koji su nastavili svoju vezu nakon rijalitija, sada su raskinuli.

Foto: Privatna Arhiva

Marko se ovim povodom oglasio za domaće medije i otkrio da je stavljena tačna na odnos sa Sanjom.

- Istina je, kao što ste videli, blokirani smo i raskinuli smo. Ne bih mnogo pričao o tome , ali sad je definitivno kraj.

Sanja u svađi sa Markovom porodicom

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda je prošla ozbiljnu tranformaciju Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom.

Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

"Marku nije bitno da li me porodica prihvata"

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Markova mama je rekla da sam bila prihvaćena, ali je posle krivica prebačena na mene. Marku nije bitno da li me porodica prihvata, njemu je bitno da ima mene. Ako ne mogu da imaju blisku komunikaciju mogu da imaju normalan odnos, što bih ja i volela. Marko i ja smo Marko i ja, prihvatili su nas i kad smo pravili skandale, a posle ovoga nema potreba da nas prihvata neko ili ne jer imamo svoju budućnost i samostalni smo. Neću da prihvatam krivicu - pričala je Sanja, a onda progovorila o Markovom bratu:

- Ne mogu oni da se ogreše o meni ili ja o njih, oni mogu samo o Marka i mislim da su se najviše ogrešili o njega. O meni nije mogla da se čuje ružna reč jer me ne poznaju. To sam rekla da i Milosava greši za Aleksandru jer ko će da te štiti ako ne roditelj svoje dete? - pričala je Grujićeva.

- Da li bi ti bilo prijatno da Markov otac posle svega dođe na vašu svadbu? - pitala je voditeljka.

- Ne, ne bi mi bilo prijatno. Ja sam neko ko ne prašta. Sa njegovom porodicom ne bih volela da budem u kontaktu. Sa njegove strane treba da budu gost, ali za mene ne postoje - rekla je Sanja.