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Vest da je Suzana Jovanović zvanično otvorila prodaju karata za drugi koncert "Južnog vetra", koji je otvoren nakon što su ulaznice za prvo veče planule u rekordnom roku, izazvala je veliko oduševljenje među ljubiteljima narodne muzike. Publika će tako ponovo imati priliku da uživa u pesmama koje su obeležile jednu muzičku eru.

Tim povodom mnogi su se prisetili perioda kada je Suzana Jovanović gradila svoju karijeru uz hitove koji su i danas nezaobilazni na slavljima i veseljima širom regiona.

Tokom osamdesetih i devedesetih godina važila je za jednu od najpopularnijih pevačica narodne muzike, a njen prepoznatljiv glas i specifičan stil doneli su joj veliku popularnost.

Na fotografijama iz tog perioda može se videti koliko se modni trendovi razlikuju od današnjih. Suzana je tada nosila frizure karakteristične za to vreme, upečatljivu šminku i modne kombinacije koje su bile zaštitni znak estrade krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina.

1/4 Vidi galeriju Suzana Jovanović nekada Foto: Printskrin

Njene pesme ostale su deo kolektivnog muzičkog sećanja, a publika ih i danas peva sa istom emocijom kao nekada. Upravo zbog toga najava njenog nastupa na velikom spektaklu posvećenom Južnom vetru probudila je nostalgiju kod generacija koje su odrastale uz muziku ovog legendarnog sastava.

Dok odbrojavanje do koncerta traje, stare fotografije Suzane Jovanović podsećaju na vreme kada su njeni hitovi osvajali radio stanice, kasete se presnimavale od ruke do ruke, a pesme Južnog vetra bile nezaobilazan deo svakog slavlja. Mnogi će se složiti da se pevačica tokom godina menjala, ali da je zadržala prepoznatljivu harizmu i vrlo dobar izgled.

Nema sumnje da će njen izlazak na binu biti jedan od trenutaka koji publika s nestrpljenjem očekuje na predstojećem koncertu, a do tada stare fotografije vraćaju uspomene na period kada je Suzana Jovanović bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće folk scene.

Kako na koncert?

Očekuje nas povratak jedne epohe. Očekuje nas muzika koja je preživela decenije. Očekuje nas istorija.

„Festival južnog vetra“ – 26. i 27. jun, Tašmajdan. Jedan pokret. Dve nezaboravne večeri. Milioni uspomena.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.