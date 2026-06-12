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Sve je spremno za spektakl na Tašmajdanu i koncert koji nosi naziv "Veče devedesetih". Najveća imena prošlog veka razveseliće publiku koja sa nestrpljenjem čeka da đuska uz nezaboravne hitove. Naša ekipa se nalazi na licu mesta, te smo ispratili sam dolazak izvođača.

Manuela Tvins pojavila se u javnosti posle dužeg vremena, dok su sa Ivanom Gavrilovićem pristigli i supruga i sinovi. Nemamo priliku često da vidimo njegovu porodicu javno, te je svima bilo zanimljivo kako izgledaju njegovi naslednici.

00:15 Ovo je sin Ivana Gavrilovica Izvor: Kurir

Tu je i Srđan Mobi Dik sa novom pevačicom koja će na bini izvoditi numere po kojima je ova grupa postala prepoznatljiva. Mnogi su sa znatiželjom komentarisali novo lice u sastavu, budući da je publika i dalje vezana za period kada su zaštitni znak grupe bile Aleksandra i Ana Stanić.

00:14 Srđan Mobi Dik Izvor: Kurir

Među prisutnima vlada sjajna atmosfera, a izvođači su jedan za drugim pristizali na Tašmajdan gde se očekuje nekoliko sati vrhunske zabave.

Fanovi jedva čekaju spektakl

Brojni fanovi okupili su se mnogo pre početka programa kako bi zauzeli što bolje pozicije i uživali u hitovima koji su obeležili devedesete godine.

Kako se početak koncerta približava, uzbuđenje među publikom raste, a nema sumnje da će večeras odzvanjati stihovi pesama koje i posle više decenija svi znaju napamet. Organizatori najavljuju veče puno emocija, nostalgije i dobre energije, dok će publika imati priliku da se na trenutak vrati u period koji mnogi pamte kao zlatno doba domaće dens i pop scene.

00:52 Kajle, naočare i gasiranje: Milica Kon u hit stajlingu stigla na devedesete na Tašmajdanu Izvor: MONDO

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