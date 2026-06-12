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Sve je spremno za veliki muzički spektakl na Tašmajdanu, gde će večeras biti održan koncert pod nazivom "Veče devedesetih". Brojna publika već pristiže na ovu popularnu beogradsku lokaciju, željna da se priseti hitova koji su obeležili jednu od najuzbudljivijih muzičkih decenija. Atmosfera je od ranih večernjih sati na vrhuncu, a očekuje se da će prostor biti ispunjen do poslednjeg mesta.

Na scenu će izaći neka od najvećih imena regionalne muzičke scene, izvođači čije pesme i danas važe za nezaobilazne na žurkama i proslavama. Publiku očekuje nekoliko sati dobre muzike, emocija i nostalgije... Takvu žurku nisu mogle da propuste ni poznate ličnosti, te je naša ekipa zabeležila zvučna imena.

Prvu smo zapazili Sanju Stanković, učesnici rijalitija "Zadruga" koja se proslavila istopolnom vezom s Matorom.

00:23 Sanja Stankovic stigla na devedesete Izvor: Kurir

Sledeći je da na koncert stigao legendarni golman Vladimir Stojković koji je imao osmeh na licu dok je pozirao sa Ivanom Gavrilovićem i njegovom suprugom.

00:29 Vladimir Stojkovic stigao na devedesete Izvor: Kurir

Takođe, tu je i bivši muž Nevene Adžemović.

Naša kamera zabeležila je dolazak i Kristine Spalević koja je izjavila da mnogo voli devedesete, te da je možda zbog toga i odabrala partnera.

00:44 Kristina Spalević Izvor: Kurir

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