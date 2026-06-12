Slušaj vest

Tašmajdan je večeras centar dobre zabave i nostalgije, jer će upravo na ovoj lokaciji biti održan koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene.

Ljubitelji hitova iz tog perioda u velikom broju pristižu na događaj, spremni da zajedno pevaju pesme koje su obeležile jednu eru.

Uzbuđenje raste kako se približava početak programa, a iza kulisa već vlada velika gužva. Brojni izvođači polako zauzimaju svoja mesta i pripremaju se za nastup pred publikom koja ih s nestrpljenjem očekuje. Naša ekipa prati dešavanja sa lica mesta, a među prvima smo zabeležili dolazak poznatih muzičara koji će večeras napraviti atmosferu za pamćenje.

Gagi se zaglavio

Među prvim izvođačima koji su stigli na Tašmajdan pred početak koncerta "Veče devedesetih" bio je i Gagi Đogani.

Njegov dolazak privukao je pažnju okupljenih, zanimljiv trenutak dogodio se kada je nakratko imao poteškoća da izađe iz automobila, što je izazvalo osmehe prisutnih i privuklo pažnju okupljenih.

00:19 Anabelin muž stigao na koncert: Andrej došao raspoložen u besnim kolima Izvor: MONDO

Došao sin Đoleta i Vesne Đogani

Posebnu pažnju privukao je i mladić koji je bio u njegovom društvu, sin Vesne i Đoleta Đoganija.

Naslednik poznate porodice, Adrian, pojavio se u opuštenom izdanju, a mnogi su primetili da je izrastao u veoma zgodnog i harizmatičnog mladića. Njih dvojica su na događaj stigli dobro raspoloženi, spremni za veče ispunjeno hitovima koji su obeležili devedesete godine.

00:10 Sin Djoleta i Vesne stigao na 90 Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: