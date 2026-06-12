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Pevač Ivan Gavrilović nastupiće večeras na koncertu koje organizuje muzičke zvezde devedesetih.

Već smo pisali da je pristigao na Tašmajdan gde se sve održava, a posebnu pažnju privukao je baš u momentu kada se ljubio sa svojom suprugom.

Ne bi to bilo toliko intrigantno da je pevač pre samo nekoliko godina nije javno varao u rijalitiju "Parovi" sa Milijanom Bogdanović koja se proslavila vezom sa dosta starijim Milojkom

Pogledajte momenat bliskosti Ivana i supruge:

00:19 Ivan Gavrilović ljubi suprugu, ne ispušta je: Pevač ponosan što mu je porodica na koncertu Izvor: MONDO

Kako je došlo do preljube?

Podsećamo, Ivan Gavrilović je pre nekoliko godina, tokom boravka u rijaliti programu, uplovio u vezu sa znatno mlađom cimerkom Miljanom Bogdanović.

Započevši odnos sa Miljanom Ivan je javno prevario svoju dogogodišnju suprugu Marinu.

Tada je istakao kako su ga "ponele emocije" prema cimerki, te da planira da se oženi njome.

- Žena je još uvek zakonita, civilizovana je, razgovarali smo. Sve je teško i užasno. I njoj je bilo jako teško. Ne bih voleo da se vraćamo na to. Deca još nisu upoznala Milijanu. Teško mi je što je sve javno, a možda je i bolje tako. Mnogi govore da sam se prodao zbog rijalitija, a to se desilo iz emocija. Marina zna da sam ja dete u duši, nisam znao da ću se zaljubiti kao malo dete. Milijana i ja živimo zajedno sad, idemo na Zlatibor. Nismo kupili stan, ali neke nekretnine ćemo uzeti zajedno, ali još je rano da se govori o tome. Laž je bila da smo polomilili apartman i da smo ostali dužni. Milijana mi je unela mladalački duh, osećam pozitivu, promenu. Osećam divnu energiju, želju za poslom, pesmom, za nečim drugim. Ne vidim drugi izlaz osim ženidbe - rekao je Ivan svojevremeno za domaće medije.

1/9 Vidi galeriju Milijana Bogdanović i Ivan Gavrilović Foto: Printscreen/Happy, Printscreen/Instagram

Žena mu oprostila prevaru

Nedugo zatim Ivan je zaprosio Miljanu, čime se pohvalio i javno na svom Instagram profilu.

Nakon razlaza sa Miljanom, Ivan se vratio kući svojoj bivšoj ženi, te otkrio da joj uopšte nije bilo lako da mu oprosti javnu prevaru.

"Kajem se zbog veze s Ivanom Gavrilovićem"

1/6 Vidi galeriju Milijana Bogdanović ima buran ljubavni život Foto: Shutterstock, Printscreen, Printscreen/Happy, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Milijana Bogdanović (27), koja je postala poznata nakon učešća u rijalitiju Parovi i braka sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, svojevremeno je otvorila dušu za Kurir, te otkrila da se kaje zbog odnosa s pevačem.

– Kajem se zbog odnosa sa Milojkom i Ivanom Gavrilovićem. Nisam se ponašala kako treba, izvukli su najgore iz mene, a ja nisam takva osoba. Iskreno, Milojka se više ni ne sećam. Ne znam zašto me ljudi i dalje pitaju za njega – ja sam njega davno zaboravila, ne zanima me! – zaključila je Milijana.

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