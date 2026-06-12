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Anabela Atijas stigla je na Tašmajdan malo pre početka koncerta "Devedesetih" i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih na estradi.

Pevačica je došla u pripijenom crnom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, dok je svu pažnju privukao veliki komad nakita u obliku zmije, koji je nosila oko vrata.

Anabela Atijas dala je izjavu okupljenim medijima i otkrila zašto Vesna i Đole Đogani ne nastupaju na koncertu.

09:24 Anabela Izvor: Kurir

- Ne znam šta je razlog, ne mogu da ulazim u to, ali Slađa je bila deo grupe devedesetih, Vesna je došla dvehiljaditih - izjavila je Anabela i dodala da su večeras na koncertu došli da uživaju zajedno u društvu njena ćerka Nina i Vesnin i Đoletov sin, Adrian Đogani.

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