Slušaj vest

Anabela Atijas stigla je na Tašmajdan malo pre početka koncerta "Devedesetih" i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih na estradi.

Pevačica je došla u pripijenom crnom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, dok je svu pažnju privukao veliki komad nakita u obliku zmije, koji je nosila oko vrata.

Anabela Atijas dala je izjavu okupljenim medijima i otkrila zašto Vesna i Đole Đogani ne nastupaju na koncertu.

09:24
Anabela Izvor: Kurir

- Ne znam šta je razlog, ne mogu da ulazim u to, ali Slađa je bila deo grupe devedesetih, Vesna je došla dvehiljaditih - izjavila je Anabela i dodala da su večeras na koncertu došli da uživaju zajedno u društvu njena ćerka Nina i Vesnin i Đoletov sin, Adrian Đogani.

Ne propustiteStarsEVO KAKO DANAS IZGLEDAJU NAJVEĆE ZVEZDE 90-IH: Važili za najbolje ribe i frajere: One su trenutno najzgodnije bake, a jedna pevačica je sada milionerka (FOTO)
77.jpg
Stars"IPAK SE JEDNA PORODICA RASTURA" Anabela iskreno o odnosu Vesne i Đoleta Đoganija: Uvek mi bude žao...
anabela_27012025_0019.JPG
StarsBILI SU NAJBOLJI FRAJERI I NAJZANOSNIJE RIBE! Kako danas izgledaju zvezde 90-ih: One su trenutno najzgodnije bake, a jedna pevačica je milionerka
collage.jpg
Stars"PONOSAN SAM NA LUNU I NINU JER SU NAŠLE SVOJ PUT" Emotivni intervju Gagija: O zetu Marku, ćerkama, Anabelinom mužu i bratu Đoletu: Ne takmičim se s njim
ceca-i-cecini-sonja-spasic.jpg
StarsKAKO DANAS IZGLEDAJU ZVEZDE DEVEDESETIH! Bili su najbolji frajeri i ribe: Jedna pevačica je postala milionerka, a one su trenutno najzgodnije bake na estradi
collage.jpg

Pogledajte dodatni snimak:

00:25
Anabela otkrila zašto Vesna večeras neće biti na koncertu devedesetih u Beogradu Izvor: MONDO