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Beogradski Tašmajdan večeras je pretvoren u vremeplov koji je publiku vratio pravo u zlatnu eru dens muzike. Veliki spektakl "Veče devedesetih" uveliko traje, a atmosfera je od samog početka dovedena do usijanja. Hiljade ljudi peva u glas svaki stih, igra bez prestanka i ovacijama pozdravlja izvođače koji su obeležili jednu muzičku epohu.

Na koncertu nastupaju neka od najvećih imena dens scene devedesetih, među kojima su i Ivan Gavrilović, Funky G, Dr Iggy, Mobi Dik i drugi.

Posebnu euforiju izazvao je nastup Ivana Gavrilovića. Čim su se začuli prvi taktovi njegovih najvećih hitova, publika je poludela. Hiljade glasova pevalo je zajedno sa njim, a aplauzi i uzvici podrške nisu prestajali ni između pesama. Mnogi komentarišu da je upravo njegov izlazak na binu bio jedan od vrhunaca večeri.

00:51 Ivan gavrilovic dobio najveci aplauz Izvor: Kurir

Pad sa bine

Tokom nastupa dogodio se i jedan neobičan trenutak koji je privukao pažnju prisutnih.

Naime, jedan od plesača grupe Funky G izgubio je ravnotežu i pao sa bine, što je na kratko zabrinulo publiku. Srećom, sve se završilo bez ozbiljnijih posledica, a program je nastavljen gotovo bez prekida. Publika je čak burnim aplauzom podržala plesača nakon incidenta.

I pored tog trenutka, dobra energija nije splasnula ni na sekund. Sa bine se ređaju hitovi, publika đuska podignutih ruku, telefoni svetle na sve strane, a Tašmajdan izgleda kao jedna velika plesna arena.

02:00 Plesac pao sa bine Izvor: Kurir

Atmosfera je toliko usijana da mnogi već sada tvrde da će ovo biti jedan od najzapaženijih koncerata godine za ljubitelje muzike devedesetih.