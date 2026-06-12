- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni par dana. Iskreno moram da kažem da je moj ciklus redovan, iskreno, ne verujem da sam trudna, jer ja imam male šanse da ostanem trudna, to mi je rekao ginekolog. Moram da kažem da je to bilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo se svađali, ali moram da kažem da mene on ne interesuje više - rekla je Mina, dok se Viktor ograđivao da sigurno nije u pitanju trudnoća.