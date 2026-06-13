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Milica Kon i Marko Kon važe za jedan od skladnijih parova na estradnoj sceni. Milica je sada u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani govorila o njihovom odnosu, a ono što je i voditeljku iznadilo, a i publiku je trenutak kada je Milica odgovarala na pitanje o prevarama u braku.

- Može da konzumira drugu ženu, znači može da bude u intimnoj vezi sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi u nju. Ako se zaljubi u nju, e onda sam razočarana, sad sam ozbiljna. Može da ima devojku sa kojom se viđa, ali da ja to znam, mogu i da gledam, malo da virnem, ali ne kažem da je to bilo - izjavila je Milica Kon.

Molila ga da se razvedu

Milica je jednom prilikom govorila da je u nekom trenutku molila Marka da se razvedu

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" - ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.

1/5 Vidi galeriju Milica Kon Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

"Napijem se, a suprug mi sve finansira"

Podsetimo, u emisiji ''Magazin In'' voditeljke i autorke Sanje Marinković gostovala je jednom prilikom Milica Kon, voditeljka koja je progovorila na temu devojčake slobode, o kojoj se uglavnom pričalo u ovoj emisiji.

Kako je ona otkrila, na iznenađenje ostalih gošći u studiju, njen suprug Marko Kon, kompozitor i pevač, podržava njenu slobodu u svakom smislu:

- Verovale ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi ''kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je ona i dodala:

- On meni daje tu slobodu... sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže ''ja ću sve da vam završim, rezervišem'' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osećam kao devojka - zaključila je Milica tada.

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir