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Danas je život pevačice Jane Todorović ispunjen luksuzom i sjajem. Ona je zahvaljujući svom uspehu uspela da zaradi za brojne nekretnine po inostranstvu, ali nikada nije zaboravila svoje poreklo.

Pevačica je rođena u Prištini, a odrasla je u selu Babin Most, i više puta je isticala koliko je uspomena vezuje za taj kraj.

Ona je nedavno dirnula sve na društvenim mrežama kada je podelila sliku nekadašnjeg doma u kom je živela.

Na fotografiji je prikazana kuća bez fasade i ograde. Todorovićka je kao opis ostavila emotikone tužnog izraza. Ali uprkos svemu, ponosno je pokazala gde je odrasla.

Renovirala kompletnu kuću

Međutim, Jana je u međuvremenu izgleda odlučila da svoju rodnu kuću sredi pa je sada objavila novu fotografiju doma u kom je odrasla. Oglasila se na svom storiju i pokazala kako danas izgleda porodična kuća, koja prethodnih godina nije imala završenu fasadu. Sredila je izgled nekretnine i od nje napravila svoju oazu mira.

1/6 Vidi galeriju Rodna kuća Jane Todorović Foto: Printscrean, Printscreen

"Ponosna sam na svoje selo"

Jana nikad nije krila da je vezana za svoj rodni kraj, istakavši da kad god se pomene jug Srbije, njoj to izaziva posebne emocije.

- Kada mi neko spomene moj rodni kraj, obuzmu me najlepše emocije. Podseća me na skroman život koji smo vodili na selu, na moje pokojne roditelje za koje sam bila mnogo vezana - kazala je ranije Jana, a potom i dodala:

- Ja sam se na Kosovu rodila, ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Ja sam 1997. otišla. Tamo je život bio mnogo lep, ja nisam imala problema, rano sam počela da se bavim ovim poslom ponela sam odatle divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - rekla je ona jednom prilikom za Blic.