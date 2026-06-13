Slušaj vest

Nikolina Pišek jedno je od najpozantijih TV lica. Oduvek je važila za jednu od najlepših i najstilizovanijih dama sa malih ekrana, a njeno srce uspeo je da osvoji uspešni muškarac iz Beograda, Vidoje Ristović..

U jednom momentu njihove veze, Vidoje je odlučio da zaprosi Pišekovu i to ni manje ni više nego prstenom od 15.000 evra. Par je ubrzo krunisao svoju ljubav brakom 3. septembra 2013. godine u Monte Karlu, a da sve bude potaman mladi Ristović se dodatno potrudio pa joj je doveo Sandija Cenova koji joj je na uvo pevao pesmu "Žena budi mi ti" koju joj je suprug posvetio.

Bila je to prava gala proslava koja je, prema pisanjima medija, koštala oko 400.000 evra. Nikolina je tom prilikom blistala u venčanici sa potpisom dizajnerke Monik Lilije, uz koju je ponela dijamantske minđuše svoje svekrve. Iz ovog braka, par je dobio ćerku Unu Sofiju.

1/5 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje Foto: Nemanja Pančić, Damir Dervišagić

Iznenadni gubitak i narušena idila

Bračnu idilu i luksuzan život prekinula je prerana i iznenadna smrt Vidoja Ristovića. Ovaj tragični događaj bio je samo početak novih, teških problema za voditeljku, jer su ubrzo nakon gubitka supruga usledili oštri sukobi unutar porodice u vezi sa podelom imovine.

Otvoreni rat sa svekrom i pastorkom

Od 2022. godine, Nikolina Pišek se nalazi u otvorenom imovinskom sporu sa svojim svekrom, Mišom Grofom. Međutim, situacija se nedavno dodatno zakomplikovala kada se u sudski postupak protiv nje uključila i Vidojeva ćerka iz prvog braka, Matea.

S obzirom na to da ostavinska rasprava u Srbiji još uvek nije održana, Miša i Matea nisu mogli tužiti Nikolinu za imovinu u Srbiji, pa su pokrenuli pravni spor u Hrvatskoj. Oni sudskim putem potražuju kuću u kojoj Nikolina živi sa svojom ćerkom, kao i svu preostalu imovinu koja se vodila na Vidojevo ime, a koju je voditeljka nasledila.

Međutim, kako smo nedavno pisali Miša Grof i Nikolina Pišek zakopali su ratne sekire i očigledno rešili sve nesuglasice, pa su sada u dobrim odnosima.