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Luna Đogani, danas je uspešna influenserka i voditeljka, a malo ko zna da je završila privatnu umetničku srednju školu, gde je bila na dramskom smeru.

Skupo školovanje

Kako prenose mediji, godinu dana školovanja u pomenutoj školi je koštalo 10.000 evra, pa je za 4 godine koliko traje školovanje, njeni roditelji su iskeširali 40.000 evra.

- Ma šta smo mi radili u toj školi?! Sedeli smo na lejzibegovima i gledali filmove! Sprdali smo se, išli na ekskurzije u Italiju, Španiju, Istanbul i Prag, bilo nam je top! Ali to mnogo košta, 10.000 evra godina! Baš smo uživali. Sve smo imali u školi, kuhinju, kafu... Mi poručimo kinesku hranu i ona nas čeka na odmoru. Bilo nas je malo u odeljenju, do 15 đaka. Najveća ocena mi je bila trojka. Nisam nikad razumela, kako se zove ono, bre... geometrija - ispričala je jednom prilikom u rijalitiju Luna Đogani i dodala da su mnoga deca javnih ličnosti pohađala istu školu.

Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

Posle srednje krenula na fakultet pa ušla u rijaliti

Nakon završene srednje škole upisala je Menadžment u turizmu na jednom privatnom fakultetu u Beogradu, a u trenutku ulaska u prvu sezonu "Zadruge", 2017. godine, bila je na drugoj godini studija.

Podsetimo, Luna je danas u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim ima dve ćerke.

Kurir.rs

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