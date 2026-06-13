GAGI I ANABELA PUKLI 40.000 EVRA NA LUNINO ŠKOLOVANJE: Putovala po Evropi i uživala, samo 15 đaka bilo u odeljenju: Evo šta je završila
Luna Đogani, danas je uspešna influenserka i voditeljka, a malo ko zna da je završila privatnu umetničku srednju školu, gde je bila na dramskom smeru.
Skupo školovanje
Kako prenose mediji, godinu dana školovanja u pomenutoj školi je koštalo 10.000 evra, pa je za 4 godine koliko traje školovanje, njeni roditelji su iskeširali 40.000 evra.
- Ma šta smo mi radili u toj školi?! Sedeli smo na lejzibegovima i gledali filmove! Sprdali smo se, išli na ekskurzije u Italiju, Španiju, Istanbul i Prag, bilo nam je top! Ali to mnogo košta, 10.000 evra godina! Baš smo uživali. Sve smo imali u školi, kuhinju, kafu... Mi poručimo kinesku hranu i ona nas čeka na odmoru. Bilo nas je malo u odeljenju, do 15 đaka. Najveća ocena mi je bila trojka. Nisam nikad razumela, kako se zove ono, bre... geometrija - ispričala je jednom prilikom u rijalitiju Luna Đogani i dodala da su mnoga deca javnih ličnosti pohađala istu školu.
Posle srednje krenula na fakultet pa ušla u rijaliti
Nakon završene srednje škole upisala je Menadžment u turizmu na jednom privatnom fakultetu u Beogradu, a u trenutku ulaska u prvu sezonu "Zadruge", 2017. godine, bila je na drugoj godini studija.
Podsetimo, Luna je danas u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim ima dve ćerke.
Kurir.rs