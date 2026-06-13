Skupo školovanje

- Ma šta smo mi radili u toj školi?! Sedeli smo na lejzibegovima i gledali filmove! Sprdali smo se, išli na ekskurzije u Italiju, Španiju, Istanbul i Prag, bilo nam je top! Ali to mnogo košta, 10.000 evra godina! Baš smo uživali. Sve smo imali u školi, kuhinju, kafu... Mi poručimo kinesku hranu i ona nas čeka na odmoru. Bilo nas je malo u odeljenju, do 15 đaka. Najveća ocena mi je bila trojka. Nisam nikad razumela, kako se zove ono, bre... geometrija - ispričala je jednom prilikom u rijalitiju Luna Đogani i dodala da su mnoga deca javnih ličnosti pohađala istu školu.