Slušaj vest

Reper i tekstopisac Slobodan Veljković Cobi oženiće se 7. avgusta.

On i njegova dugogodišnja devojka, pevačica Kat Dosa (Katarina Kaldozo) odlučili su da organizuju intimnu ceremoniju za uži krug rodbine i prijatelja. Slavlje, po reperovoj želji, održaće se nadomak njegovog rodnog grada Prokuplja.

Intimna ceremonija

- Oni žele pre svega intimu kako bi izbegli medije, ali je i Cobi vezan emotivno za svoje rodno mesto. Tu je odrastao, ima puno uspomena iz detinjstva, a namera mu je da sve izgleda idilično. Zato su se dogovorili da venčanje naprave u jednoj luksuznoj vinariji, gde će sudbonosno "da" izgovoriti jedno drugom pod vedrim nebom, tačnije u vinogradu - kaže izvor blizak Cobiju i dodaje da sve mora da bude u tajnosti.

- Kat i Cobi se jako vole, a želeli su da sve bude lepo za njihov najlepši dan u životu, pa Cobi nije štedeo novac ni za šta oko svadbe - završava sagovornik.

1/6 Vidi galeriju Slobodan Veljković Cobi i Kat Dosa Foto: Damir Darvišagić

Sarađivali pa se rodila ljubav

Za ljubav između Veljkovića i Kat Dose, saznalo se 2024. godine. Reper je sa Bojanom Vunturišević, inače, napisao njen „Tajni začin" s kojim se predstavila na sceni Pesme za Evroviziju iste godine. Od tada, njihova veza je pod velom tajni, jer se nijedno od njih nije oglašavalo na tu temu.

Slobodan Veljković Cobi prethodno je bio u vezi koja je bila medijski propraćena, sa blogerkom Jelenom Nikolić.

Pevačica Kat Dosa nastupila je pesmom "Tajni začin" u drugom polufinalu Pesme za Evroviziju 2024. godine, što joj je bio i prvi veliki nastup u karijeri.

Njoj je pravo ime Katarina Kardozo, rođena je 2002. godine, a odrasla je u Čačku. Međutim, ona je veći deo života provela u Portugalu i u Južnoj Africi. Kako jE rekla jednom prilikom, korene ima iz Srbije sa očeve strane, ali i iz Angole po majci.

Katarina sada živi u Beogradu, studira ekonomiju, a u Lisabonu je završila međunarodnu školu, piše Vikipedija.

1/6 Vidi galeriju Kat Dosa Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Njen otac je njenu majku Kristinu upoznao u Angoli dok je radio, te se iz njihove ljubavi rodila mlada pevačica.

- Oduvek sam imala želju da se bavim muzikom, ali nisam bila toliko hrabra da probam. Za vreme koronavirusa, pevala sam i pravila muziku u kući, poslala sam različitim ljudima svoje demo snimke i tako je sve krenulo - ispričala je na RTS-u i dodala:

- Volela bih prvo da završim fakultet i da na kraju spojim i jedno i drugo. Ima puno biznisa u muzici.

Kurir/24sedam