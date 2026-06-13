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U domu Emine Jahović juče je bio poseban dan. Njen stariji sin završio je srednju školu, pa je juče imao maturu, a pevačica je na Instagramu podelila slike sa slavlja.

Ona je kao i uvek bila skockana od glave do pete, pa je blistala u beloj dugoj haljini, dok je njen stariji sin Jaman bio u odelu sa leptir mašnom kao pravi maturant. Tu je bio i njen mlađi sin, a na fotografijama se može videti da su ovo bili jedni od najsrećnijih trenutaka u njihovoj porodici.

1/4 Vidi galeriju Emina proslavila sinu maturu Foto: Printscrean

Već zarađuje ozbiljnu lovu

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.

Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

Nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 17 godina već uveliko radi i odlično zarađuje

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - kaže Emina Jahović.