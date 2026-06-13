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Branko Kljajić, poznatiji kao Fox, srpski je muzičar omiljen među mlađom publikom. On je nedavno po prvi put otvorio dušu i govorio o emocijama i odnosu sa partnerkama. Kako kaže, jedan raskid ga je mnogo zaboleo.

"Dao sam sve od sebe"

On je doživeo izdaju od svoje emototivne partnerke i da mu je to jako teško palo.

- Pa, jednostavno, ne znam. Dao sam sve od sebe, dobro sam se ponašao, bio sam veran, lojalan… Bila je velika razlika u godinama, nekad je i to. Distanca, devojka je iz druge države bila. Više joj se nisam sviđao očigledno i otišla je sa drugim – rekao je reper za "Hype".

"Plakao sam 100 dana zaredom"

Kako je otkrio, vest o kraju njihove ljubavi nije saznao preko poruka ili posrednika, već mu je bivša partnerka sve lično saopštila.

– Uživo mi je to saopštila. Pokušao sam da promenim stvari, ali nije uspelo. Prevarila me je, otišla sa drugim muškarcem i to je to – priznao je Fox i dodao:

- Priznajem, plakao sam. Plakao sa 100 dana zaredom.