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Ivan Marinković toliko je uspeo da isprovocira Staniju Dobrojević da je ona doživela nervni slom i molila obezbeđnje da je izvedu.

I ako je ona pokušavala da se skloni od njega i izbegne još veći sukob s njim on ju je pratio u stopu i izgovarao najgore moguće uvrede.

Stanija je u suzama pokušala da pronađe spas bekstvom u kuću Odabranih, ali je Marinković nemilosrdno pratio u stopu, ne obazirući se na njeno stanje.

U potpunom očaju, jecajući pred obezbeđenjem koje je bilo u pripravnosti, Stanija je urlala: "Vodite me odavde!"

Umesto da se povuče, Marinković nije pokazao ni trunku empatije, već je odlučio da udari još niže i pred milionima gledalaca javno raskrinka strogo čuvane detalje njenog ugovora. Agresivno joj se uneo u lice i poručio:

- Neće da te vode! Ima da sediš ovde, tu ćeš da budeš - urlao je on.

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"Jos 36 dana i pali za Majami"

Odmah zatim, otkrio je i koliko tačno dana Stanija ostaje u rijalitiju pre nego što ode preko okeana:

- Hoćeš da opet posvađam Minu i Viktora? Ne pada mi na pamet! Sedi tu i nerviraj se, još 36 dana i onda pali za Majami. Nauči par reči i pričaj sa muškarcima! - rekao je on.

Vidno potresena i uplakana, Stanija Dobrojević je bezuspešno pokušavala da ga ignoriše, neprestano ponavljajući samo jednu rečenicu:

- Sa njim ne želim da komuniciram - istakla je ona.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Marinkoviću ni to nije bilo dovoljno, pa je odlučio da javno ponizi njen privatni biznis, ismevajući način na koji pakuje robu. Uporedivši je sa prodavcima na pijaci, isprovocirao ju je rečima: