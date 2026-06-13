Slušaj vest

Indira Radić rođena je u Dragalovcima, malom mestu u blizini Doboja u Bosni i Hercegovini. Tamo je živela sa roditeljima sve dok nije završila srednju medicinsku školu, a onda se odselila u Zagreb i zaposlila se u bolnici.

Domaći mediji jednom prilikom posetili su njeno rodno mesto i otkrili da pevačica nije u baš najboljim odnosima sa svojim meštanima iz rodnog mesta.

- Dok je otac bio živ, ona nije dolazila. Nije oca volela. Mamu je volela, otac je tu bio sam, sam je umro. On je bio čovek ekstra, nemam šta reći, ali šta je njoj… Eto mamu je sahranila u Brestovu, a gore oca u Osredak, i šta je sada to razdvajala - priča i pita se ova meštanka za Blic

"Misli da je najbogatija"

Razočaranje suseda ne odnosi se samo na porodične odnose. Prema rečima iste sagovornice, Indira se tokom svojih dolazaka ponašala nadmeno i odbijala komunikaciju sa ljudima iz sela:

- Pa znaš malo ona misli da je najbogatija, nije bogata u novcu, bogata je u duši. Ne možeš proći pored nekoga i ne reći ni "Dobar dan", ona ovde nikoga nije podnosila. Evo možeš koga hoćeš pitati, niko je ne podnosi, takva je osoba - rekla je ova meštanka za Blic

1/10 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Profimedia, Antonio Ahel/ATAImages

"Nije dolazila godinama"

U Dragalovcima svi znaju da je Indira iz njihovog mesta, ali je nisu videli godinama.

- Nikada je nisam videla ovde, ali znam da je iz ovog mesta. Priča se da je pre više od deset godina imala nastupe baš u ovoj diskoteci preko puta. Znam da ima kuću preko puta škole, i koliko sam čula prodaje je - rekla nam je žena koja živi u tom mestu, ali nije želela da objavljujemo njen identitet. Vlasnica prodavnice u centru sela takođe kaže da Radićevu nije viđala u Dragalovcima.

- Doselila sam se posle rata, mi smo ovde izbegli, i ja nju nikada videla nisam. Znam iz priče da je ponekad dolazila da vidi oca, ali nikada se nije zadržavala i nije to bilo nešto često. Mi nju ovde volimo svi kao pevačicu, često se na slavljima puste njene pesme jer je ipak ovde i rođena. Žao nam je što ne dođe da nam zapeva, ima ona dosta rodbine u Stanarima - ispričala nam je ljubazna gospođa.

1/6 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Print Screen, Instagram