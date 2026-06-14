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Snimanje prve sezone nove domaće serije "Marina i Futa", inspirisane životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, bliži se kraju.

serija Marina i Futa Foto: New Age production



Uloge Marine, najvećeg srpskog tekstopisca, i njenog supruga, kompozitora Fute, poverene su Milici Janevski i Danilu Lončareviću, dok će, kako Kurir ekskluzivno saznanje, Lepu Brenu tumačiti Jelena Jovičić, Draganu Mirković Aleksandra Belošević, zvezda "Igre sudbine", a Olivera Mandića Miloš Petrović Trojpec.

Jelena kao Brena Foto: Stefan Stojanović



U seriji je najavljena kao lik i Svetlana Ceca Ražnatović, ali još uvek je tajna ko je igra jer se pojavljuje tek u drugom delu. U prvoj sezoni upoznaćemo i Bubu Miranović i Sneki Babić, ali i dalje se krije ko će ih oteloviti.

Aleksandra kao Dragana Foto: foto Mila Pejić



U seriji glume i Marija Bergam i Vladimir Kovačević i mnogi drugi koji će na ekranima oživeti muzičku scenu osamdesetih godina prošlog veka. Ovo je priča o ljubavi, ambiciji, usponima i padovima jednog od najvažnijih autorskih tandema regionalne muzičke scene, a serija nas vraća u zlatno doba emocije, muzike i velikih hitova - u vreme kada su stihovi menjali živote, a te pesme postale evergrin melodije.

1/4 Vidi galeriju Njihovi likovi se pojavljuju u seriji o Marini i Futi Foto: Miomir Milić, Printscreen, Kurir

- Ovo nije samo serija. Ovo je povratak jednom vremenu koje nikada zapravo nije prošlo. Vremenu muzike, strasti, prijateljstva, haosa i ljubavi, koja je bila veća od svega što je okruživala - izjavio je kreator ove priče Saša Al Hamed iz "Nju ejdž produkcije".

Kurir je, podsetimo, prvi ekskluzivno objavio da se snima serije o Marini Tucaković i Aleksandru Raduloviću Futi, genijalnom dvojcu koji je od anonimnih pevača stvarao zvezde, a od jednostavnih melodija - himne generacija.

serija Marina i Futa Foto: New Age production



U srcu prestonice, u jednom stanu koji je istovremeno bio dom, studio i svet za sebe, nastale su pesme koje su zauvek promenile lice muzike čitavog Balkana. Ta priča od jeseni na Prvoj televiziji dobija formu kakvu zaslužuje. Kroz njihov život, kao kroz samu dušu epohe, prolaze najveća imena koja je region ikada iznedrio - Zdravko Čolić, Oliver Mandić, Lepa Brena, Goran Bregović, grupa Zana, Mira Kosovka, Radoslav Rodić Roki, Sneki Babić, Dragana Mirković, Džej Ramadanovski, Ceca Ražnatović i mnogi drugi.

I oni su deo ove priče o Marini i Futi

1/6 Vidi galeriju Deo javnih ličnosti koji su deo serije Marina i Futa Foto: MONDO/Matija Popović, Damir Dervisagic/Kurir, Ana Paunković



Reditelj serije je Vladimir Vlada Aleksić, a scenario za ovu dugo i pažljivo pripremanu seriju uradili su Milica Konstantinović, Ružica Vasić i Zorica Cvjetić. Ceo projekat podržao je Telekom Srbija. Premijera se očekuje na Prvoj televiziji.



Jelena prijateljica s Brenom

Jelena Jovičić, koja igra Lepu Brenu, otkrila je ranije u intervjuu za Kurir da se njih dve poznaju.

Jelena kaže da poznaje Lepu Brenu Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama



- Sa Brenom sam prijateljica i predlagala sam joj da radi mjuzikl o sebi, ali ne u Pozorištu na Terazijama, već u svojoj produkciji, kao što smo mi radili "Spalmalot", i njoj se ta ideja dopala. Što se tiče nas u kući, nisam pristalica da se u PNT rade neki of Brodvej komadi. Prosto mora da se održi neki nivo. Ako smo krenuli u brodvejskom pravcu, trebalo bi svake godine da imamo neki veličanstveni mjuzikl, a da onda svake druge godine dodamo još po jedan domaći, od naših pisaca i kompozitora. Mogu da budu Nušić, Sterija Popović, Sremac...

Bonus video: Jami o Futi