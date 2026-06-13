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Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić uhvaćena je sa muškarcem koji nije Nenad Marinković Gastoz.

Snimak iz njenog provoda sa javnosti nepoznatim dečkom preplavio je društvene mreže i to u trenutku dok je njen dečko Gastoz ludovao na koncertu zvezda devedesetih na stadionu "Tašmajdan".

Mnogi su pomislili da su oni po ko zna koji put raskinuli, ali se ona sad oglasila i otkrila ko je muškarac s kojim je uhvaćena. 

- Malopre čitam naslov, a onda komentare i brdo poruka koje sam dobila! Okej zapalili ste Balkan definitivno, ali moram da razočaram široke narodne mase, to je moja "familija"! Šalu na stranu, to su moji prijatelji i ne želim nikoga da dovodim u neprijatnu situaciju, jer su pre svega anonimni ljudi u pitanju - poručila je Anđela Đuričić za "Pink.rs".

Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

Podsetimo, Anđela i Gastoz su raskinuli nakon "Elite 8", ali su se onda i pomirili. Zajedno su se pojavil na koncertu Magla benda u Sava Centru.

Njih dvoje su odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, a ubrzo nakon pomirenja Gastoz je objavio snimak na kom ljubi Anđelu u glavu i poručuje: "Ovo je žena mog života i rodiće mi decu."

Ipak, u javnosti se sve do sada nisu pojavljivali zajedno niti su javno govorili o svojoj vezi. Njih dvoje su uživali u hitovima Magla benda sve vereme razgovarajući i ispijajući piće.

Da li su sada opet raskinuli ili su samo bili razdvojeni zbog koncerta, uskoro će se saznati.

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Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu Izvor: Instagram/gasttozz