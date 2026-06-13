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Osam godina prošlo je od kada nas je napustioSinan Sakić, čovek čiji glas nije bio samo muzika, već deo života miliona ljudi širom regiona.

Otišao je prerano, ali njegove pesme, emocije i uspomene koje je ostavio iza sebe nastavljaju da žive istom snagom kao i onda kada ih je prvi put otpevao.

Za mnoge ljubitelje narodne muzike Sinan nije bio samo pevač. Bio je simbol jednog vremena, glas koji je pevao o ljubavi, rastancima, radosti i bolu na način koji je svako mogao da oseti kao svoj. Njegove pesme pevale su se na slavljima, u kafanama, na trgovima i stadionima, a generacije su odrastale uz stihove koje i danas znaju napamet.

Tašmajdan je zauzimao posebno mesto u njegovoj karijeri. Godinama je upravo na toj pozornici pravio koncerte za pamćenje, okupljajući hiljade ljudi koji su uglas pevali njegove najveće hitove. Zato će 26. i 27. juna, tokom na koncertima „Južni vetar festival“, njegov nedostatak biti posebno snažno osećan. Mnogi će pogledati ka bini i setiti se trenutaka kada je upravo Sinan svojim glasom stvarao magiju koju vreme nije uspelo da izbriše.

Sinan Sakić Foto: Printscreen Instagram

Ipak, iako nije među nama, njegovo ime i delo zauzimaće posebno mesto na ovom spektaklu. Organizatori su odlučili da mu odaju počast onako kako bi on to najviše voleo – kroz pesmu. U njegovu čast biće izvedeni najveći hitovi koji su obeležili decenije, a pevaće ih neka od najvećih estradnih imena pred publikom koja ga nikada nije zaboravila.

Biće to trenutak tuge, ali i ponosa. Trenutak u kojem će hiljade glasova zajedno pevati pesme čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji narodne muzike. Jer legende ne odlaze kada ih ispratimo, već onda kada ih zaboravimo. A Sinan Sakić nije i nikada neće biti zaboravljen.

Zato će 26. i 27. juna na Tašmajdanu na koncertu Južnog vetra njegove pesme ponovo odjekivati istom snagom kao nekada. Možda ga nećemo videti na sceni, ali će njegova muzika, emocija i duh biti prisutni u svakom stihu, svakom refrenu i svakom aplauzu. To neće biti samo omaž velikom umetniku, već zahvalnost čoveku čije pesme i danas spajaju generacije i čuvaju uspomenu na kralja Tašmajdana – Sinana Sakića.

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Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.