Slušaj vest

Sanja Marinković godinama vodi popularnu emisiju "Magazin In" u kojoj je ugostila najveća imena sa estradne scene.

Međutim, svojevremeno je otkrila da se jedan pevač neće pojaviti u njenoj emisiji, po svemu sudeći nikada.

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - objasnila je Sanja.

Imala je neprijatnosti sa gostima

Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice  Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Podsetimo, sitne čarke i neprijatni momenti u emisiji Sanje Marinković nisu retkost.

Tako smo imali situaciju u kojoj se pevačica Katarina Živković naljutila na popularnu voditeljku jer je iz emisije “Magazin in” isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.

Sanja je tom prilikom poručila da nema “crnu listu” gostiju i da će Kaću ponovo pozvati u emisiju.

Proslavila 52. rođendan

Podsetimo, Sanja je nedavno pozirala dok je duvala svećice, a veliku pažnju je privukla neobična torta. Naime, voditeljka je odabrala Pavlovu tortu, ali ne klasičnu već mini verziju odnosno.

Na stolu se nalazio i buket belih ruža, a voditeljka je blistala u elegantnoj, zatvorenoj crnoj haljini, a stajling su dodatno upotpunile biserne minđuše.

Sanja Marinković proslavlja Novu godinu Foto: Printscreen Instagram

"Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - napisala je voditeljka u opisu.

Inače, mnogi se iznenade kada čuju da je voditeljka napunila 52 godine.

Ne propustiteStars"PONAŠA SE POPUT DIVE, NAPRAVILA JE DRAMU" Stjuardesa otkrila kako se estrada ponaša u avionu: Ove pevačice su je posebno iznenadile!
Stjuardesa i putnici u avionu - kolaž fotografija
Stars"ZLOSTAVLJAJU ME I VRŠE PRITISAK DA URADIM USTA" Sanja Marinković o estetskim korekcijama: Treba raditi na sebi, održavati se ali...
111598-230414.02-34-43-16.still003.jpg
Stars"GLEDALA SAM ŽENE KOJE SE MUČE, RADE..." Sanja Marinković o svom poslu u periodu vlasti Slobodana Miloševića: Krala sam, učila...
Sanja Marinković.jpg
Stars„NE TREBA MI STIPSAU ŽIVOTU!“ Sanja brutalno iskrena - planira drugi brak i ima jasne uslove!
Sanja Marinkovic, foto Petar Aleksic (19).JPG

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv