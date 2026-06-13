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Sanja Marinković godinama vodi popularnu emisiju "Magazin In" u kojoj je ugostila najveća imena sa estradne scene.

Međutim, svojevremeno je otkrila da se jedan pevač neće pojaviti u njenoj emisiji, po svemu sudeći nikada.

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - objasnila je Sanja.

Imala je neprijatnosti sa gostima

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Podsetimo, sitne čarke i neprijatni momenti u emisiji Sanje Marinković nisu retkost.

Tako smo imali situaciju u kojoj se pevačica Katarina Živković naljutila na popularnu voditeljku jer je iz emisije “Magazin in” isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.

Sanja je tom prilikom poručila da nema “crnu listu” gostiju i da će Kaću ponovo pozvati u emisiju.

Proslavila 52. rođendan

Podsetimo, Sanja je nedavno pozirala dok je duvala svećice, a veliku pažnju je privukla neobična torta. Naime, voditeljka je odabrala Pavlovu tortu, ali ne klasičnu već mini verziju odnosno.

Na stolu se nalazio i buket belih ruža, a voditeljka je blistala u elegantnoj, zatvorenoj crnoj haljini, a stajling su dodatno upotpunile biserne minđuše.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković proslavlja Novu godinu Foto: Printscreen Instagram

"Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - napisala je voditeljka u opisu.

Inače, mnogi se iznenade kada čuju da je voditeljka napunila 52 godine.