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Jovana Pajić i Sale Tropiko dugo su važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Ipak, njihov brak se okončao razvodom, nakon čega su krenule spekulacije o razlozima kraha veze – mnogi su tvrdili da je umešana treća osoba.

U javnosti se najviše pominjalo ime Marije Šerifović, ali ni Jovana ni Sale nisu davali prostor takvim nagađanjima, smatrajući da nisu vredna čak ni komentara.

Milena Ćeranić otkrila nepoznat detalj

Ipak, njihovoj priči dodata je nova dimenzija kada je pevačica Milena Ćeranić, njihova koleginica, koja je nedavno podelila zanimljiv detalj iz vremena kada se Jovana i Sale još uvek nisu ni poznavali.

1/9 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo

- Imala sam ja jedan prelep period sa Tropiko bendom, ne mogu to da izostavim. Oni su mene dosta toga naučili i ponosna sam na taj deo sebe. Ja sam njima prvo bila pevačica iz nužde, oni nisu hteli da rade, imali su dve pevačice za koje su se vezali, jedna se udala, dobila dete, druga tako nešto i onda nisu hteli da se vezuju za pevačice, a onda sam naišla ja i to je bilo neposredno pre "Zvezda Granda" - počela je nedavno priču Milena Ćeranić i dodala:

- Desila se situacija da su počele "Zvezde Granda" i ako smo potpisali ugovor, do Nove godine smo mogli da odrađujemo svoje svirke, a nakon toga šta zakaže Grand, međutim, oni mi kažu ne možeš da radiš Novu godinu koju si zakazala, nego moraš da ideš preko nas. I ja sam morala njima da kažem da ne mogu da radim sa njima 10 dana pre Nove Godine. Kažem ja njima, ajde da vidimo sa gazdom splava, on kaže: Ja sam vas angažovao sa pevačicom, mene ne zanima ništa.

Tada je Milena našla rešenje.

1/10 Vidi galeriju Jovana Pajić i Sale Tropiko Foto: Printscreen7Paparaco Lov, Damir Dervišagić

- Ja pozovem jednu fenomenalnu osobu i izvrsnog pevača i kažem: "Šta imaš za Novu godinu, brzo mi reci?". Kaže: "Pa sa mojom ekipicom tu u lokalčiću jednom". I ja joj kažem: "Ne zanima me, otkazuj sve, ovo ti je prilika života". Od tada ona počinje da radi sa njima, a radi se o Jovani Pajić. I tada se desilo sve što se desilo - ispričala je Milena u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Sale Tropiko: Nakon što je otišla iz stana završio sam u hitnoj

Sale je nedavno govorio o najtežim trenucima u životu, pa je u tu kategoriju smestio i razlaz sa pevačicom. Kako je rekao tada je završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period.

- Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je voleo, verujem da vrlo dobro zna o čemu govorim - prisetio se on, pa nastavio:

- Uopšte nisam znao gde se nalazim, kao da mi je mozak "prošištao". Nisam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa decom. Razmišljao sam: "Čoveče, šta će biti sa mojom decom?" Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sad tu nešto idem i ostavljam decu.

1/8 Vidi galeriju Sale Tropiko Foto: Kurir Televizija

"Povredili smo jedno drugo"

Podsetimo, Sale je rekao i da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, a priznao je i da su mnogo povredili jedno drugo.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je on za "Hype Tv".