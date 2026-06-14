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Nije slučajno što je izabrao baš kraj u kojem je odrastao, jer je veoma vezan za njega.

Ekipa Kurira je pre nekoliko godina posetila Prokuplje. Tamo smo otišli do njegove kuće u naselju Tabak Mala, porazgovarali sa reperovom strinom Biljom i meštanima, koji su rado govorili o njemu.

Bolan period

Taj period je za njega bio izuzetno bolan, jer je nakon majke ostao i bez oca.

- Počeo je da sređuje celu kuću nakon Tomičine smrti, pukla je neka cev pa ga je to verovatno pokrenulo. On je divno dete, oduvek je bio muzikalan i privržen Prokuplju - ispričala nam je Cobijeva strina i otkrila koliko često reper dolazi u porodičnu kuću.

1/7 Vidi galeriju Slobodan Veljković Cobi Foto: Nenad Kostić

- Ovde su mu živeli roditelji, kada mu je majka umrla, to ga je baš pogodilo, mislim da ga je ovo sa ocem dotuklo. Teško to podnosi, ali se nekako nosi sa tim. Čini mi se kao da redovnije i više dolazi od kada su te nesreće krenule da se dešavaju. Njemu to niko ne zamera, posao i život su mu u Beogradu, ali on ipak nađe vremena i dođe da bude ovde - zaključila je reperova strina.

"Pozitivna budala"

Biljana nas je ljubazno pustila da uslikamo dvorište i porodičnu kuću, a onda objasnila da je u toku veliko čišćenje i renoviranje, pa da je haos po dvorištu upravo zbog toga. Nastavili smo obilazak po Prokuplju i po naselju Tabak Mala gde smo naišli na komšije sa kojima je Cobi odrastao.

-On je jedna pozitivna budala! Lud čovek skroz, uvek raspoložen da pomogne i sasluša čoveka u problemu. Kada smo bili mlađi bio je kao i svaki drugi momak, svi smo mi umeli da se pobijemo ponekad, ništa to nije bilo strašno.

1/6 Vidi galeriju Slobodan Veljković Cobi i Kat Dosa Foto: Damir Darvišagić