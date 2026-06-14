OVDE JE ODRASTAO POZNATI REPER, SAD JE REŠIO DA SE NA TU I OŽENI! Progovorili meštani Prokuplja: Ima zlih jezika, smeta im njegova slava
Slobodan Veljković Cobizakazao je venčanje sa pevačicomKat Dosom za 7. avgust u jednoj vinariji nadomak Prokuplja.
Nije slučajno što je izabrao baš kraj u kojem je odrastao, jer je veoma vezan za njega.
Ekipa Kurira je pre nekoliko godina posetila Prokuplje. Tamo smo otišli do njegove kuće u naselju Tabak Mala, porazgovarali sa reperovom strinom Biljom i meštanima, koji su rado govorili o njemu.
Bolan period
Taj period je za njega bio izuzetno bolan, jer je nakon majke ostao i bez oca.
- Počeo je da sređuje celu kuću nakon Tomičine smrti, pukla je neka cev pa ga je to verovatno pokrenulo. On je divno dete, oduvek je bio muzikalan i privržen Prokuplju - ispričala nam je Cobijeva strina i otkrila koliko često reper dolazi u porodičnu kuću.
- Ovde su mu živeli roditelji, kada mu je majka umrla, to ga je baš pogodilo, mislim da ga je ovo sa ocem dotuklo. Teško to podnosi, ali se nekako nosi sa tim. Čini mi se kao da redovnije i više dolazi od kada su te nesreće krenule da se dešavaju. Njemu to niko ne zamera, posao i život su mu u Beogradu, ali on ipak nađe vremena i dođe da bude ovde - zaključila je reperova strina.
"Pozitivna budala"
Biljana nas je ljubazno pustila da uslikamo dvorište i porodičnu kuću, a onda objasnila da je u toku veliko čišćenje i renoviranje, pa da je haos po dvorištu upravo zbog toga. Nastavili smo obilazak po Prokuplju i po naselju Tabak Mala gde smo naišli na komšije sa kojima je Cobi odrastao.
-On je jedna pozitivna budala! Lud čovek skroz, uvek raspoložen da pomogne i sasluša čoveka u problemu. Kada smo bili mlađi bio je kao i svaki drugi momak, svi smo mi umeli da se pobijemo ponekad, ništa to nije bilo strašno.
Jedno vreme, kao klinac rekreativno je trenirao i košarku, ali je uvek bio uspešniji u bacanju rima i pevanju. Ovde dođe često, i njega je stigla loša sreća. Za manje od dve godine sahranio je oba roditelja, ali se drži. Ovde ga svi vole, naravno ima zlih jezika, ali to je zaista mali procenat ljudi kojima smeta njegova slava - ispričao nam je Cobijev komšija.