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Pevačica Emina Jahović proslavila je maturu sina Jamana, a na istoj su bili i njen bivši suprug Mustafa Sandal sa novom suprugom.

Inače, Emina i Mustafa govorila je javno da je zbog alimentacije bila na sudu sa Sandalom.

Emina Jahović je podelila veliku radost sa svojim pratiocima na Instagramu, kada je njen stariji sin Jaman završio srednju školu i zakoračio u svet odraslih.

1/4 Vidi galeriju Emina proslavila sinu maturu Foto: Printscrean

Za ovu posebnu priliku i veliki ručak koji je tim povodom organizovan, pevačica je zablistala u uskoj beloj haljini, dok je Jaman ponosno pozirao u svečanom odelu.

Turski mediji snimili su i Mustafu upravo na ovoj svečanosti u društvu, nove, mlađe supruge.

Nova ljubav sa 20 godina mlađom

Dok pevačica sama preuzima obaveze oko dece, Mustafa Sandal (55) danas vodi potpuno drugačiji život.

Turski pevač ne odustaje od svog momačkog imidža bez brade i sa kačketima, a skrasio se pored atraktivne Melis, koja je od njega mlađa 20 godina, sa kojom redovno deli zaljubljene fotografije.

Već zarađuje ozbiljnu lovu

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.

Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 17 godina već uveliko radi i odlično zarađuje

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - kaže Emina Jahović.