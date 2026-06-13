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Anabela Atijas i Gagi Đogani noćas su kao "Funky G" - pored još nekoliko kolega - nastupali u okviru "Večeri devedesetiih" na Tašmajdanu.

Tik pred šou denser je priznao da ima veliku tremu, ali i da će ovo biti prvi put da ih mlađa ćerka, Nina, gleda.

Pozdravio Nininu odluku da prihvati pravoslavlje

1/8 Vidi galeriju Gagi Đogani Foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen/Instagram

- Nina voli sve naše pesme. Najviše voli "Napravi se lud" - prokomentarisao je on u razgovoru s jednim medijima, pa se osvrnuo i na njenu odluku o kojoj se nedavno i te kako pisalo i pričalo, da pređe u pravoslavlje.

- Ništa je ja nisam savetovao. Ona je odlučila da preuzme tu veru, ja sam to pozdravio. Sve je kod nje u redu. Nemam ja taj problem, kako će moja deca biti opredeljena; ja sam muslimanske veroispovesi, oni su preuzeli drugu veru i ja sam to pozdravio, stvarno. Meni uopšte nije bitno koje će vere biti - poručio je Đogani, napominjući potom kako je na sinoćni koncert "zvao i Vesnu i Đoleta, ali da ne zna što se nisu pojavili".

- Đole je trebalo da dođe, ali ne znam zašto nije došao. Tu je Adrijano, njihov sin. Pozvani su, ali sad, zašto nisu došli, ne znam, stvarno... Svi smo dobri u porodici. Sve je kod nas u redu. Niko se ni sa kim ne svađa - naglasio je zatim, dok je Anabela ispričala koliko bi volela da sa ovim koncertom odu i u neke druge gradove, kao i države.

Đole se svakako složio sa njom.

Ovaj koncert je presudan. Samim tim što je sad stvarno puno, srce je veliko. Taš je stvarno jedna piramida za nas iz devedesetih i mi smo to uradili. Vidite koliko ljudi ima. Zato sam i uzrujan i imam tremu. Nastupao sam pred mnogo ljudi, imao solističke koncerte, ali nisam imao ovakvu tremu. Sva ta neka priprema i da li ćemo napuniti taj Taš... Radili smo te skečeve, promovisali smo koncert na jedan način na koji do sada to nikad niko nije radio - objašnjavao je on, pa dodao kako je mnogo i onih koji fale na sceni, sa svima njima.

- Fali njih mnogo. Husa Bit strit, Đogani, Ela Bi, Baki B3, mnogo grupa, ceo tim sa kojim smo radili - nabrajao je, a u niz je uključio i zvezde koje više nisu među nama, poput Ksenije Pajčin i Dalibora Andonova Grua.

Gagi: "Žao mi je Mine"

1/11 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Premijera

Dotakavši se i aktuelnih tema, Đogani je Mini Kostić - koja trenutno boravi u "Lazi" - poželeo brz oporavak.

- Žao mi je Mine. Želim joj da se brzo oporavi i da se vrati na scenu, ali mislim da će to biti sve u redu. To je možda sad trenutno tako. Minu poznajem, cenim, volim, poštujem - kazao je denser.

Kurir.rs/Blic