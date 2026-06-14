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Četvrto izdanje Karavana Youth Festa zvanično je otvoreno spektakularnim koncertom u Staroj Pazovi. Trg je bio pretesan da primi sve generacije, a atmosfera je od prvog do poslednjeg takta bila na samom usijanju.

Apsolutni kraljevi dobre zabave, Tropiko bend, napravili su pravu pometnju na sceni. Sale Tropiko i ekipa ređali su svoje najveće hitove poput „Zauvek tvoj“, „Ciao Bella“ i „Libero“ - dok je publika uglas pratila svaki ritam, stvarajući energiju koja se retko viđa.

1/21 Vidi galeriju Youth Fest Foto: Live Production

Poseban fokus večeri bio je na novim nadama regionalne scene. Četvrta generacija projekta YouthStars, koju čine Ema Novaković, Marijo Jovanović, Ena Gogić i Đorđe Jovanović, imala je svoje “vatreno krštenje”. Nakon nekoliko meseci mukotrpnog rada, proba i vežbanja sa vokal koučevima, koreografima i producentima - ovi mladi talenti su bukvalno eksplodirali na velikoj sceni i pokazali da su rođeni za reflektore.

07:29 Tropico bend na Youth Karavan Festu Izvor: Kurir

Prava senzacija usledila je kada se na binu popela zvezda festivala i finalistkinja ovogodišnje Pesme za Evroviziju, Iva Grujin. Pored numere “Otrkivam sebe”, Iva je ekskluzivno predstavila spot i novu pesmu „Indigo“. Publika je ostala bez daha pred vizuelnim spektaklom za koji se saznaje da je sniman čak 17 sati bez prestanka, a sudeći po prvim reakcijama, rođen je novi letnji hit!

Karavan Youth Festa nastavlja svoju turneju kroz 12 gradova Srbije. Sledeća stanica je Užice, 20. juna, gde publiku očekuje novi muzički spektakl uz regionalnu pop zvezdu Gocu Tržan i talentovane Youth Stars!