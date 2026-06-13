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Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, objavila je novi snimak na kojem se vidi da i dalje nosi ortopedsku kragnu nakon nedavnog napada u Užicu.

Novo oglašavanje Jovane Petrović

Osamnaestogodišnja Jovana za incident je optužila brata MMA borca Marka Bojkovića, a slučaj je prijavila policiji. Tim povodom oglasio se i njen otac, koji je za medije istakao da je zadobijeni udarac mogao da ima ozbiljne, pa čak i kobne posledice.

Iako se još oporavlja, Jovana je aktivna na društvenim mrežama. Sa svojim pratiocima podelila je snimak iz ogledala uz pesmu Jakova Jozinovića.

Detaljnije u prilogu.

00:14 Novi snimak ćerke Dejana Petrovića Izvor: Instagram

Na snimku se može primetiti da oporavak još traje, dok kosom delimično prekriva vrat. Ipak, osmeh nije skidala sa lica, pa je mnoge dirnula vedrinom i snagom koju pokazuje uprkos teškom periodu kroz koji prolazi.

Zaintrigrala sve

1/5 Vidi galeriju Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, objavila je novi snimak na kojem se vidi da i dalje nosi ortopedsku kragnu nakon nedavnog napada u Užicu. Foto: Printscreen

Nakon objavljenog snimka, dodatnu pažnju privukla je i kratkom, ali upečatljivom porukom:

"Ako je suđeno da se dogodi, desiće se", poručila je naslednica čuvenog muzičara.

Jovana dala iskaz

Podsetimo, Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima.

Izjava policiji Dejana Petrovića

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

Obraćanje MMA borca

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj.