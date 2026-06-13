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Pevačica Mina Kostić već nekoliko dana nalazi se na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Zbog njenog zdravstvenog stanja, njen verenik Mane Ćuruvija Kasper hitno je doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država, gde živi, kako bi bio uz nju u ovom teškom periodu.

Pre njegovog povratka u Njujork, njih dvoje zajedno su gostovali u nekoliko televizijskih emisija, gde su govorili o svom odnosu i zajedničkim planovima.

Mina je isticala kako ne zna kako će podneti njegov odlazak, dok je on otkrio da dugo vuče traume, te izneo u javnost niz detalja.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

- Gde on, tu i ja. Gde ja, tu i on. On nije baš oduševljen što ide, a ni ja. Jako će to brzo da dođe. Ja ne znam kako ću da izdržim to. Pogotovo to njegovo putovanje od osam sati, deset sati. Ide sam, nije baš prijatno, imao je jednu neprijatnu situaciju - ispričala je Mina Kostić.

- Bilo je deset posto da ću preživeti, i ja i ostali u avionu. Upali smo, tu je bio tornado, zapravo blizu. Baš sam se uplašio tad, to je bilo davno. Od tad nosim strah taj neki, traumu, ne volim da letim - rekao je Kasper.

- Žao mi je, biću svim srcem uz njega i moliću se. Tokom poslednjeg leta sam mu poslala neke molitve. Biće mi teško, ali bićemo na vezi. Koliko ćemo biti razdvojeni? Pa, ne znam, to su stvarno neka neprimerena pitanja sad - kazala je Mina odsečno za "Hype".

Kasper je pre nekoliko dana otkrio šta mu je trenutno prioritet, ali i kako se Mina oseća.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

- Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Videli smo se, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu - napisao je on tad.

"Ova sitacija je stvar Mine i njene porodice"

Kasper je isticao da neće davati izjave pripadnicima sedme sile.

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

- Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - istakao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

Oglasio se Minin brat

Brat Mine Kostić, Milan, kazao je kako se pevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - istakao je Milan bio za "Blic".