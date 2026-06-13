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Pevačica Rada Manojlović iza sebe ima težak život, a jedan od najvećih gubitaka doživela je još u mladosti, kada je ostala bez majke.

Njena prerana smrt ostavila je dubok trag, a bol zbog tog gubitka, kako je više puta isticala, nikada nije u potpunosti prošla.

Rada se sada prisetila perioda nakon majčine smrti, ali i izazova sa kojima se suočila tokom pandemije korona virusa, kada je prolazila kroz jednu od najtežih faza u životu, boreći se istovremeno sa finansijskim i emotivnim problemima.z

Rada o porodici: "Morala sam da preuzmem odgovornost"

1/8 Vidi galeriju Pevačica Rada Manojlović imala je jako težak život i rano je ostala bez majke čiji prerani odlazak nikada nije prebolela Foto: Pink

Pevačica kaže je morala da preuzme odgovornost jer je sestra bila slabije od nje, a nikoga nije bilo da je pita da li može da podnese toliki teret.

- Jednostavno te ne pita neko, možeš da se predaš i da padneš, ja sam samo skapirala da mi je tako Bog odredio neke stvari. Ja sam morala da preuzmem odgovornost, sestra je bila slabija i nežnija, ona je bila mamina ćerka, a ja tatina. Udovoljavala sam sestri i napravila sam pekmeza od sestre, nisam dala da ona radi, da se muči... Ja nisam znala drugačije... Imala sam 19 godina kada sam preuzela majčinu ulogu, udovoljavala sam svima i tako je ostalo do danas - rekla je Rada u emisiji "Magazin in" i dodala:

- U našem poslu je iznad prosečna zarada i normalno je da ja brinem o ostalima. Mene niko nije sažaljevao. Ja možda odajem utisak da mi ide lagano i onda niko da me pita da li ja mogu sve. Ljudi imaju osećaj da ja mogu sve, nasmejana sam... Nemam potrebu da me neko malo spusti osim jednog muškarca, ali nećemo otkrivati koga. Poznajemo ga, nije novi, tu je negde moja baza i moja slaba tačka. Tu ja pokazujem slabost. Treba mi rame, treba mi zagrljaj, da mi neko kaže: ''Odmori, ja ću...''. Hvala Bogu pa on to kaže... Ja sam baš stara ćutalica i čekalica. Neko mnogo brže sagori i pukne. Neko srčaniji. Ja nisam srčana, flegmatična sam, nisam zapaljive prirode. Možeš sa mnom jako dugo i kako hočeš.

"Desio mi se lom"

Ona se prisetila i teškog perioda kada je doživela brodolom.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Onda se meni desio lom, tome je doprineo finansijski krah, a nadovezalo se i na emotivni krah. Umrla mi je tada i nana, majka moje majke, sve je to bilo 2020. godine. Tada sam samo gledala u belo... Mnogo je uticalo i što nismo mogli da radimo... Rad spašava čoveka. Toliko lomova je bilo, dosada je đavolja rabota. Pada ti svašta na pamet. Toliko sam se patila i mučila, sad opet na dnu, pa sve ispočetka. Kad su ukinute mere, prihvatila sam sve kao neku Božiju promisao i idemo dalje. Lepo si pala, pa ćeš sada lepo i da ustaneš. Kad sam ja pala, moja sestra je došla i rekla: ''E, nećeš''. Ja sam bila protivnik psihijatara, ja sam mislila da mogu sve sama, a nisam mogla da ustanem iz kreveta do toaleta da odem.Odvela me je sestra kod psihoterapeuta. Došli smo do toga da nisam spavala 48 sati i da mi se ne spava. Nema gašenja... Tu sam jer sam potrefila lek. Kad sam pala i stala, rekla sam sada može sve da stane dok se ja ne dignem... - priznala je pevačica.