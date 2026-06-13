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Večeras na Tašmajdanu svoj veliki solistički koncert održava Stanojka Mitrović Ćana, jedna od najprepoznatljivijih pevačica domaće narodne muzike.

Okupila estradu

Poznata po hitovima koji godinama ne gube popularnost, ali i po posebnoj energiji koju donosi na scenu, Ćana je publici obećala veče ispunjeno emocijama, dobrom muzikom i brojnim iznenađenjima. Da je reč o događaju koji se ne propušta, potvrđuje i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da joj pruže podršku. Pevačica je prva stigla na veliki spektakl, i to u moćnom četvorotočkašu marke BMW

1/10 Vidi galeriju Večeras na Tašmajdana pevačica Ćana održava svoj solistički koncert. Foto: Kurir

Među prvima je stigla Goca Lazarević, koja nije krila koliko joj znači dugogodišnje prijateljstvo sa pevačicom.

– Ja ovde večeras nisam važna. Došla sam da podržim svoju mnogo dobru koleginicu. Ljudski faktor je najvažniji, meni je to važno i zato sam došla da budem uz nju – rekla je Goca okupljenim medijima.

Na koncert je stigao i Borko Radivojević, koji sa svojim orkestrom prati Ćanu tokom ovog važnog muzičkog spektakla.

06:08 Borko Radivojević stigao na Ćanin koncert Izvor: Kurir

Među zvanicama su bili i Mirko Kodić i Nada Obrić, koji nisu želeli da propuste veče posvećeno jednoj od omiljenih pevačica narodne muzike. Atmosferu su dodatno uveličale i brojne koleginice sa estrade - Maja Marijana, Dragica Zlatić, Tina Ivanović i Olja Karleuša.

Podršku Ćani pružio je i predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović Golub, koji je takođe prisustvovao koncertu.

Oni su gosti na koncertu

Iako je velika misterija da li će Ćana na svoj koncert doći helikopterom, bagerom, kamionom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, poznato je ko će biti muzički gosti tokom spektakla koji je pripremila za svoju publiku.

1/5 Vidi galeriju Ćana Foto: Dejan Milićević, Antonio Ahel/ATAImages

Prvo ime koje je otkriveno jeste ime Slobe Radanovića, koji će zapevati sa Ćanom, a mikrofona će se u subotu latiti i Rada Manojlović.

Neće izostati ni pop izvođači, iznenađenje u tom smislu na koncertu, biće pevačica Sanja Vučić, koja je, takođe, muzička gošća.

Ćanu će na koncertu pratiti i čuveni harmonikaš Borko Radivojević, virtuoz na harmonici koji će odsvirati sve pevačicine najveće hitove.

Publiku čeka ogroman broj iznenađenja, a pevačica nije želela da otkrije baš sve.