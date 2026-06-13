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Pevačica Stanojka Mitrović Ćana večeras je priredila pravi spektakl na Tašmajdanu, gde ju je dočekao prepun stadion i hiljade obožavalaca koji su s nestrpljenjem iščekivali početak koncerta.

Već sam njen dolazak izazvao je oduševljenje prisutnih.

Ćana se na koncertu pojavila na nesvakidašnji način – stigla je u luksuznom oldtajmeru Ford Model A iz 1929. godine, čime je dodatno podigla atmosferu među publikom.

01:49 Ćana uletela na koncert u oldtajmeru i privukla sve poglede naslov za video Izvor: Kurir

Dok se vozilo polako kretalo ka bini, pevačica je iz automobila zapevala prve stihove svog velikog hita, a publika je njen izlazak pozdravila gromoglasnim ovacijama i aplauzom.

Za ovu posebnu priliku Ćana je odabrala elegantnu, dugu crnu toaletu koja je savršeno upotpunila glamurozan dolazak. Ipak, u prvom planu nije bio stajling, već emocija koju je od prvog trenutka prenela publici.

Publika je pevala zajedno sa njom već od prvih taktova, a atmosfera na Tašmajdanu pokazala je koliko je njena muzika i dalje voljena među generacijama. Mnogi su ovaj nastup nazvali krunom njene dugogodišnje karijere, dok su se sa svih strana mogli čuti komentari da će ovo biti veče za pamćenje.

Okupila estradu

Da je reč o događaju koji se ne propušta, potvrđuje i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da joj pruže podršku. Pevačica je prva stigla na veliki spektakl, i to u moćnom četvorotočkašu marke BMW.

Među prvima je stigla Goca Lazarević, koja nije krila koliko joj znači dugogodišnje prijateljstvo sa pevačicom.

– Ja ovde večeras nisam važna. Došla sam da podržim svoju mnogo dobru koleginicu. Ljudski faktor je najvažniji, meni je to važno i zato sam došla da budem uz nju – rekla je Goca okupljenim medijima.

1/10 Vidi galeriju Večeras na Tašmajdana pevačica Ćana održava svoj solistički koncert. Foto: Kurir

Na koncert je stigao i Borko Radivojević, koji sa svojim orkestrom prati Ćanu tokom ovog važnog muzičkog spektakla.

Među zvanicama su bili i Mirko Kodić i Nada Obrić, koji nisu želeli da propuste veče posvećeno jednoj od omiljenih pevačica narodne muzike. Atmosferu su dodatno uveličale i brojne koleginice sa estrade - Maja Marijana, Dragica Zlatić, Tina Ivanović i Olja Karleuša.

Podršku Ćani pružio je i predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović Golub, koji je takođe prisustvovao koncertu.