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Folk zvezda Stanojka Mitrović Ćana večeras će na Tašmajdanu održati jedan od najvažnijih nastupa u svojoj karijeri, koncert koji i sama opisuje kao krunu dugogodišnjeg rada i uspeha. Neposredno pred izlazak na scenu, pevačica je iskreno govorila o emocijama koje je preplavljuju, priznavši da je zbog velike odgovornosti, stresa i uzbuđenja ceo dan provela bez hrane.

Ćana pred koncert otvorila dušu

Kako kaže, meseci priprema ostavili su traga i na njenom izgledu, pa je zbog brojnih obaveza i želje da svaki detalj bude savršen primetno smršala. Ipak, najveću snagu daju joj podrška porodice, saradnika i kolega sa estrade, od kojih su joj mnogi uputili emotivne poruke pred veliki koncert.

07:21 Ćana se pojavila u moćnom četvorotočkašu pred veliki spektakl Izvor: Kurir

Ima uzbuđenja i odgovornosti. Sve je spremno, proba je prošla fenomenalno, sigurna sam u mog brata Borka i njegove tigrove da napravimo atmosferu za pamćenje. Ja sam uvek pod energijom, napeta sam, smršala sam. Važno je da smo svi zdravi i raspoloženi, hvala i svim mojim kolegama. Snežana Đurišić me je zvala, krenula je na aerodrom i rekla: "Da sam tu, došla bih na koncert", i Zorica i Kemiš su mi poželeli da blistam, da budem u fulu. Nisu tu, van Srbije su, Taške i Viki su u biznisu, opremaju hotele - rekla je Ćana.

Pevačica ističe da joj posebno znači činjenica da je tokom godina stekla publiku svih generacija, od najmlađih do onih koji su uz njene pesme odrastali.

- Ovo je kruna karijere. Suprug je moj zaštitnik, a sin ima par svojih pesama, rekla sam mu da ne preteruje, on voli pesmu "Nadam ti se". Publika je od 7 do 77, to je moja radost. Dobila sam jako puno mlade publike, sve se promenilo posle korone, nešto se desilo. Stres je veliki, pogotovo jer je ovo meni prvi put, na nekom sledećem koncertu će mi biti jednostavnije - ispričala je pevačica.

Ćana je otkrila i da večeras neće biti bakšiša, ali da će nakon koncerta uslediti veliko slavlje sa najbližima i saradnicima.

Večeras neće biti bakšiša, ali biće aftera. Bilo je svega tokom spremanja koncerta, ja sam perfekcionista. Ja danas nisam ništa jela, pod tenzijom sam, sutra ću da nadoknadim ili posle koncerta - priznala je ona.

Okupila estradu

Da je reč o događaju koji se ne propušta, potvrđuje i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da joj pruže podršku. Pevačica je prva stigla na veliki spektakl, i to u moćnom četvorotočkašu marke BMW.

Među prvima je stigla Goca Lazarević, koja nije krila koliko joj znači dugogodišnje prijateljstvo sa pevačicom.

– Ja ovde večeras nisam važna. Došla sam da podržim svoju mnogo dobru koleginicu. Ljudski faktor je najvažniji, meni je to važno i zato sam došla da budem uz nju – rekla je Goca okupljenim medijima.

1/10 Vidi galeriju Večeras na Tašmajdana pevačica Ćana održava svoj solistički koncert. Foto: Kurir

Na koncert je stigao i Borko Radivojević, koji sa svojim orkestrom prati Ćanu tokom ovog važnog muzičkog spektakla.

Među zvanicama su bili i Mirko Kodić i Nada Obrić, koji nisu želeli da propuste veče posvećeno jednoj od omiljenih pevačica narodne muzike. Atmosferu su dodatno uveličale i brojne koleginice sa estrade - Maja Marijana, Dragica Zlatić, Tina Ivanović i Olja Karleuša.

Podršku Ćani pružio je i predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović Golub, koji je takođe prisustvovao koncertu.