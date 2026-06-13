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Stanojka Mitrović Ćana je poznata po tome da na svojim nastupima uvek pomera granice kada je reč o atmosferi i scenskim efektima, pa ni koncert na Tašmajdanu nije bio izuzetak. Pevačica je publici priredila pravi spektakl, ispunjen nesvakidašnjim performansima i atraktivnim vizuelnim efektima.

U jednom trenutku na sceni se pojavila ogromna maskota, koja je svojim nastupom dodatno privukla pažnju publike. Dok je Ćana izvodila svoje hitove u svetlećem kostimu i na štulama, izvođač se kretao ispred bine, stvarajući prizor koji je oduševio prisutne.

Detaljnije u prilogu.

01:14 Iznenađenja na Ćaninom koncertu Izvor: Kurir

Posebnu atmosferu upotpunili su efekti sa vatrenim mlazevima, koji su se u više navrata uzdizali pored bine, pa je čitav nastup izgledao poput velikih svetskih produkcija.

00:35 Sanja Vučić prvi gost na Ćaninom koncertu Izvor: Kurir

Prva muzička gošća večeri bila je Sanja Vučić, koja se pred publikom pojavila u uskoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom. Njen izlazak na scenu izazvao je oduševljenje publike, a energičnim nastupom dodatno je podigla atmosferu na Tašmajdanu.

"Ovo je kruna karijere"

Podsetimo, Ćana nije krila uzbuđenje pred početak koncerta.

"Ima uzbuđenja i odgovornosti. Sve je spremno, proba je prošla fenomenalno, sigurna sam u mog brata Borka i njegove tigrove da napravimo atmosferu za pamćenje. Ja sam uvek pod energijom, napeta sam, smršala sam. Važno je da smo svi zdravo i raspoloženo, hvala i svim mojim kolegama. Snežana Đurišić me je zvala, krenula je na aerodrom i rekla "Da sam tu došla bih na koncert", i Zorica i Kemiš su mi poželeli da blistam, da budem u fulu nisu tu, van Srbije su, Taške i Viki su u biznisu opremaju hotele" - pričala je Ćana, pa nastavila:

1/7 Vidi galeriju Ćana je poznata po dobrom performansu, te nije ni čudo da je na koncertu na Tašmajdanu priredila pravi spektakl publici. Foto: Kurir



"Ovo je kruna karijere. Suprug je moj zaštitnik, a sin ima par svojih pesama, rekla sam mu da ne preteruje, on voli pesmu: "Nadam ti se". Publika je od 7 do 77, to je moja radost, dobila sam jako puno mlade publike, sve se pormenilo posle korone, nešto se desilo. Stres je veliki, pogotovo jer je ovo meni prvi put, na nekom sledećem koncertu će mi biti jednostavnije.Večeras neće biti bakšiša, ali biće aftera. Bilo je svega tokom spremanja koncerta, ja sam perfekcionista. Ja danas nisam ništa jela, pod tenzijom sam, sutra ću da nadoknadim ili posle koncerta" - pričala je Ćana.