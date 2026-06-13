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Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić.

Povod za ovo porodično okupljanje bio je poseban i veoma značajan – Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi. Tim povodom organizovana je svečana ceremonija kojoj su prisustvovali članovi njene porodice kako bi zajedno obeležili ovaj važan životni trenutak.

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

Mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično označivši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.

Detalji susreta

Prema saznanjima izvora bliskog porodici, Jelena i Duško su tokom događaja sedeli zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali se krajnje korektno. Kako navodi naš sagovornik, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a fokus je bio isključivo na Atininom uspehu i proslavi njenog velikog dana.

Duško Tošić srećno zaljubljen

Podsetimo, u javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Njih dvoje su u vezi pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić osvaja žene Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Milos Tesic/ATAImages, Shutterstock, ATA images

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu kod zajedničkog prijatelja.

Karleuša Duška nazvala pokojnikom

Podsetimo, Jelena je nedavno prokomentarisala kako gleda na Duškov uspeh.

- Više o...htedoh reći pokojnicima, pu, pu...daleko bilo, ne bih, ja želim svim mojim bivšim muževima uspeh u svakom biznisu, sve dok redovno daju alimentaciju - rekla je Jelena nedavno za Jutjub kanal Pravo lice estrade.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Podsetimo, ona se jednom prilikom oglasila na Instagramu te otkrila da se sama stara o ćerkama:

- Zahvalna sam srpskoj vladi i srpskom predsedniku na zakonu o alimentacionom pravu. Kao žena koja je sama podigla i izdržavala dvoje dece 16 godina sa tek povremenom ''milostinjom'' njihovog oca iz inostranstva i sada kao samohrana majka gde drugi roditelj izbegava plaćanje dosuđene alimentacije, ovaj zakon je velika pobeda za sve majke! Država je obezbedila alimentacioni fond iz kog će isplaćivati alimentacije za decu, a onda preuzimati naplatu od nesavesnih roditelja koji izbegavaju odgovornost prema rođenoj deci - napisala je Jelena Karleuša na Instagramu.