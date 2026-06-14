Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović stekla je veliku popularnost već na samom početku karijere zahvaljujući pesmi "Cvetak zanovetak", koja i danas važi za jedan od njenih prepoznatljivih hitova. Ipak, malo ko zna da Ceca u početku nije bila oduševljena idejom da je snimi.

Foto: Damir Dervišagić

Kada je prvi put čula tekst pesme, priznala je ocu Slobodanu da joj je neprijatno da peva takve stihove. Kao veoma mlada, brinula je kako će njeni vršnjaci reagovati i pitala se kako će posle svega otići u školu ukoliko prihvati da snimi numeru. Međutim, pesma je na kraju postala veliki hit i obeležila početak njene uspešne karijere.

- Očekivala sam da će meni dati takvu pesmu, da isto kao moje starije koleginice pevam nešto ozbiljnije. Kada su mi otpevali: "Sa momcima kada šetam, zbijam šalu, zanovetam", ja sam ispod stola zgazila tatu i šapnula mu da ja to neću da pevam – otkrila je jednom prilikom Ražnatovićka koja danas, 14. juna, proslavlja rođendan.

- A on kaže: "Ma, ćuti, ti si još dete"; ja opet kažem: "Ma, neću ovo da pevam, sramota me je, kako ću u školu", a on kaže: "Šta ti znaš sa 14 godina, ćuti" - dodala je Ceca, prenosili su mediji, a onda je ipak potom i donela odluku da otpeva tu pesmu.

Ista je svetlost dana ugledala u junu '88, kao i njen debitantski, istoimeni album, prodat u onda 50.000 primeraka prema podacima koji su dostupni onlajn. Mnogi su bili oni koji su zahvaljujući istoj odmah zavoleli pevačicu, čija blistava karijera traje i danas.

Napravila lapsus na koncertu

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Ettore Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović napravila je lapsus tokom razgovora sa novinarima na aerodromu po povratku sa koncerta u Temišvaru, a njen odgovor ubrzo je postao tema na društvenim mrežama.

Novinari su podsetili pevačicu da je na nastupu najavljena kao „balkanska zvezda“, ali da je ona tom prilikom reagovala i ispravila najavu.

- Najavili su vas kao balkansku zvezdu na bini, a vi ste ih ispravili i rekli da ste srpska pevačica - konstatovala je novinarka.

Ceca je potom odgovorila:

-Pa to je istina. Ja dolazim iz Srbije, ne dolazim sa Balkana. Ja sam srpska pevačica i zauvek ću biti srpska pevačica - stala je iza svojih reči.

Video sa ovom izjavom ubrzo je podeljen na društvenoj mreži Iks, gde je izazvao brojne reakcije korisnika.